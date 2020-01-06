「援交女」要他買遊戲點數　苗栗翁「年紀太大」超商店員阻詐

▲竹南警方到場關心老翁情況，並苦口婆心相勸，老翁因此才打消買點數的念頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名8旬老翁，日前透過網路通訊軟體認識1名李姓援交女子，元旦當天雙方談妥以3000元遊戲點數作為進一步認識見面的條件，並要老翁先到超商購買3000元遊戲點數以爭取信任；超商打工的店員覺得很可疑，以老翁的年紀為何還要買這麼多遊戲點數，似乎不太合理，連忙報警，並成功阻詐。

竹南警方表示，李姓援交妹，在網上認識了這名8旬老翁，並三不五時對老翁表示自己生活清苦，1個人租房子居住，生活費都入不敷出，願意和老翁用援交方式賺點錢，元旦當天雙方談妥以3000元遊戲點數作為進一步認識見面的條件，並要老翁先到超商購買3000元遊戲點數以爭取信任。

▲竹南分局長張文川，特別到超商頒發獎狀給成功阻詐的女店員。（圖／記者黃孟珍翻攝）

老翁竟不疑有他，當日果真到超商準備買點數並要匯款，超商打工的店員覺得很可疑，以老翁的年紀為何還要買這麼多遊戲點數，似乎不太合理，連忙通知竹南分局竹南派出所警員陳宥嘉、王景威到場處理，員警耐心為其解說，詐騙集團慣用的詐騙手法並提供民眾受詐騙之真實案例向其解說，老翁終於恍然大悟，對員警及店員的積極熱心作為非常感激。

竹南分局長張文川表示，特別感謝轄內的金融機構與超商業者配合協助，並在此呼籲民眾，在金融機構或超商等地ATM，若發現有人持多張提款卡反覆提領現金等異常情況，請撥打165專線或110報警，若成功查獲提款車手，將頒發1萬元檢舉獎金，能幫助打擊詐欺犯罪又可領取獎金，鼓勵民眾可多加宣導運用。

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