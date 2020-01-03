發財夢遮眼！他狂匯款...堅信可預測台彩號碼　億萬富翁夢碎了

▲詐騙集團誆稱「可預測台彩號碼，未中獎可退費！」民眾猛匯款慘被騙6萬元。（示意圖／記者許力方攝）

記者孫于珊／台北報導

付錢就可「預測」台彩號碼，且「沒中退費！」世上有這麼好康嗎？當然不可能，這都是詐騙集團的話術啊！不過有一名陳姓民眾被「錢」遮眼，想致富昏了頭，竟深信不疑，共匯了6萬元後，發現錢要不回來，才驚覺受騙。

詐騙集團以200元價格向一名黃姓男子買行動電話門號，並成立LINE社團廣納「想成為億萬富翁的成員」，然後在社團內誆稱「可預測台灣彩券開獎號碼，未中獎可退費！」陳姓成員被徹底洗腦，直接到銀行ATM匯款3萬元，不料開彩結果「槓龜」。然而，陳想辦理退款時，詐騙集團用買來了門號打給陳說，「辦理退款需達金額6萬元」，且承諾會再提供一組預測號碼。

陳聽完後，仍不假思索地衝到便利商店操作ATM，再匯3萬元！詐騙集團隨即提領一空。陳發現對方遲遲未退款，才知道自己受騙而報警。

目前台北地院已將賣門號的黃男依累犯幫助詐欺取財罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴；而其他詐騙集團成員仍再繼續追查中。

►2020新年計畫！打折再送回饋金！！！

【更多新聞】

►影／孫道存綠囚服出庭：我好擔心老母身體！ 求法官取消羈押禁見

►PO文批民進黨騙人民！「控制媒體隱匿疫情」涉造謠 法官判免罰

►闖民宅偷500元舊鞋「喜擁入懷」 男拿戀物癖證明：我尬意這一味！