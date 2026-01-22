　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，其中提及陸客來台的相關旅遊規範，包含禁止低價團等內容，不少人猜測陸方可能恢復陸客來台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這應該只是一個例行性的公事，並沒有什麼特殊意義，但還是希望對方能夠回覆我方要求，就兩岸觀光旅遊進行協商的信函。

文旅部這份「「赴台灣地區旅遊示範合同」其實是從2014年就開始印發了，每年都會印發一次，這一次就是更新一個2026年版，「在我們看來，應該只是一個例行性的公事，並沒有什麼特殊意義。」

至於恢復兩岸觀光，還是希望對方能夠回覆我方的信函，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性與公平性，「希望兩岸的交流能夠繼續維持下去，兩岸的觀光能夠重新開放，再次呼籲對岸能夠回覆我們對於協商的要求。」

不過，梁文傑也提到，雖然這份文件沒有什麼特別的意義，還是肯定對方對於觀光團來台的這件事情，並沒有拒絕推動的意思，但對於我方要求雙方討論的部分，卻一直沒有回覆，「兩岸的互動就像是打兵乓球，球打了過去，對方不接球，也不把球打回來，那這球就打不下去。」

另外，對於陸方該份文件是否解決了陸委會主張的「安全、品質、穩定性和公平性」等事項，梁文傑認為，看起來是沒有，比如我方最在意的是，「今天觀光客來很多，明天會不會就突然斷掉了？今天跟你的旅行社簽合約，明天相關單位一聲令下就不准出團了？就像日本最近的狀況，這種合約是沒有用的，也沒有規範，這就是我們希望能夠來商討的原因。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
問病情被回「快死了」！《艋舺》刺青名師怒毆馬偕醫
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

「台灣革命共產黨」成立　梁文傑：太認真「中共容不下」

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔　駕駛喊冤：撿手機

金價持續高位震盪！　陸男秒賣掉500g金條…一年內賺181萬元

住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

陸委會：中共指揮港人來台「跨境鎮壓」　對反送中參與者拳館潑漆

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

2026年首個太陽X級耀斑　特大地磁暴已連續出現逾15小時

爺爺拿火鍋燃料當水配藥　陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

「台灣革命共產黨」成立　梁文傑：太認真「中共容不下」

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔　駕駛喊冤：撿手機

金價持續高位震盪！　陸男秒賣掉500g金條…一年內賺181萬元

住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

陸委會：中共指揮港人來台「跨境鎮壓」　對反送中參與者拳館潑漆

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

2026年首個太陽X級耀斑　特大地磁暴已連續出現逾15小時

爺爺拿火鍋燃料當水配藥　陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

CL公司沒登記恐遭移送檢方！　違規經營5年最高可判坐牢2年

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

「粉紅炸彈」來襲！　日月潭櫻花季大推九族＋暨大兩大賞櫻勝地

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

大陸熱門新聞

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸資併購索尼電視業務 四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

爺爺拿火鍋燃料當水配藥 陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

上野動物園大貓熊將返回中國 陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

陸委會：中共指揮港人來台「跨境鎮壓」

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」 攜價值239萬元金條...警接報急攔下

更多熱門

相關新聞

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸配李貞秀預計於2月遞補民眾黨不分區立委。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，截至目前，各主管機關尚未接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陳玉珍自認福建人　梁文傑：無所謂

陳玉珍自認福建人　梁文傑：無所謂

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

關鍵字：

文旅部赴台旅遊合約範本陸委會梁文傑陸客

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

五口命案李惠雯全認罪！

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面