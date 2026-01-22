陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，其中提及陸客來台的相關旅遊規範，包含禁止低價團等內容，不少人猜測陸方可能恢復陸客來台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這應該只是一個例行性的公事，並沒有什麼特殊意義，但還是希望對方能夠回覆我方要求，就兩岸觀光旅遊進行協商的信函。

文旅部這份「「赴台灣地區旅遊示範合同」其實是從2014年就開始印發了，每年都會印發一次，這一次就是更新一個2026年版，「在我們看來，應該只是一個例行性的公事，並沒有什麼特殊意義。」

至於恢復兩岸觀光，還是希望對方能夠回覆我方的信函，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性與公平性，「希望兩岸的交流能夠繼續維持下去，兩岸的觀光能夠重新開放，再次呼籲對岸能夠回覆我們對於協商的要求。」

不過，梁文傑也提到，雖然這份文件沒有什麼特別的意義，還是肯定對方對於觀光團來台的這件事情，並沒有拒絕推動的意思，但對於我方要求雙方討論的部分，卻一直沒有回覆，「兩岸的互動就像是打兵乓球，球打了過去，對方不接球，也不把球打回來，那這球就打不下去。」

另外，對於陸方該份文件是否解決了陸委會主張的「安全、品質、穩定性和公平性」等事項，梁文傑認為，看起來是沒有，比如我方最在意的是，「今天觀光客來很多，明天會不會就突然斷掉了？今天跟你的旅行社簽合約，明天相關單位一聲令下就不准出團了？就像日本最近的狀況，這種合約是沒有用的，也沒有規範，這就是我們希望能夠來商討的原因。」