陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

▲北京穿越者公司舉行2028太空旅遊記者會，公佈首批遊客名單。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸藝人黃景瑜昨（22）日曝光已成功預約首批太空旅客名額，成為商業太空飛行計畫中的一員。北京穿越者載人航天科技有限公司指出，所屬商業載人飛船目前已啟動船票預售，每張要價300萬元人民幣（約1358萬元新台幣），未來將配合飛船研製與試驗進度，規劃於2028年前後執行載人首飛。

《浙江在線》報導，1月22日，@interstellOr穿越者官宣黃景瑜成為009號太空遊客，黃景瑜在VCR中表示很榮幸成為一名太空旅客，將乘坐中國人自己的飛船親身抵達那片星海。

北京穿越者載人航天科技有限公司旗下商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」預計於2028年實現載人首飛，為大陸首艘商業載人飛船。該公司先前已啟動船票預售，每張船票售價300萬元（人民幣，下同），支付一成訂金即可鎖定名額，目前已與來自學界、商界、航天界、藝術界、娛樂界及網紅界等十餘名付費太空旅客完成簽約。

穿越者方面透露，自主研製的「穿越者壹號（CYZ1）」載人飛船試驗艙18日已完成著陸緩衝系統綜合驗證試驗。該公司表示，這是大陸商業航天領域首個載人飛船全尺寸試驗艙著陸緩衝關鍵技術驗證項目，試驗成功象徵穿越者成為全球第三家完成相關技術研發與驗證的商業航太企業。

公開資訊顯示，穿越者公司成立於2023年1月，定位為商業載人航天科技公司，專注可重複使用載人飛船研製及太空旅遊營運，規劃先於3至4年內完成亞軌道可重複使用載人飛船研製，並於2028年前後推動大陸及亞洲的太空旅遊計畫。