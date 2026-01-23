　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

▲北京穿越者公司舉行2028太空旅遊記者會，公佈首批遊客名單。（圖／翻攝微博）

▲北京穿越者公司舉行2028太空旅遊記者會，公佈首批遊客名單。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸藝人黃景瑜昨（22）日曝光已成功預約首批太空旅客名額，成為商業太空飛行計畫中的一員。北京穿越者載人航天科技有限公司指出，所屬商業載人飛船目前已啟動船票預售，每張要價300萬元人民幣（約1358萬元新台幣），未來將配合飛船研製與試驗進度，規劃於2028年前後執行載人首飛。

▲北京穿越者公司舉行2028太空旅遊記者會，公佈首批遊客名單。（圖／翻攝微博）

《浙江在線》報導，1月22日，@interstellOr穿越者官宣黃景瑜成為009號太空遊客，黃景瑜在VCR中表示很榮幸成為一名太空旅客，將乘坐中國人自己的飛船親身抵達那片星海。

北京穿越者載人航天科技有限公司旗下商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」預計於2028年實現載人首飛，為大陸首艘商業載人飛船。該公司先前已啟動船票預售，每張船票售價300萬元（人民幣，下同），支付一成訂金即可鎖定名額，目前已與來自學界、商界、航天界、藝術界、娛樂界及網紅界等十餘名付費太空旅客完成簽約。

▲北京穿越者公司舉行2028太空旅遊記者會，公佈首批遊客名單。（圖／翻攝微博）

穿越者方面透露，自主研製的「穿越者壹號（CYZ1）」載人飛船試驗艙18日已完成著陸緩衝系統綜合驗證試驗。該公司表示，這是大陸商業航天領域首個載人飛船全尺寸試驗艙著陸緩衝關鍵技術驗證項目，試驗成功象徵穿越者成為全球第三家完成相關技術研發與驗證的商業航太企業。

公開資訊顯示，穿越者公司成立於2023年1月，定位為商業載人航天科技公司，專注可重複使用載人飛船研製及太空旅遊營運，規劃先於3至4年內完成亞軌道可重複使用載人飛船研製，並於2028年前後推動大陸及亞洲的太空旅遊計畫。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

陸首座海上可回收火箭基地動工 發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸首座海上可回收火箭基地動工 發豪語成本對標XSpace...年產25發

大陸民營航太公司箭元科技昨（7）日於浙江杭州啟動中大型液體運載火箭總裝、總測及回收復用基地建設，主打可回收火箭全流程製造與維修體系。箭元科技指出，基地完工後年產能可達25枚火箭，發射成本可降至每公斤2萬元人民幣（約9.03萬元新台幣），直接對標美國SpaceX，引起外界關注。

陸「太空小鼠」返回地球生下9幼鼠

陸「太空小鼠」返回地球生下9幼鼠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」 一子級未能回收

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」 一子級未能回收

川普太空政策行政命令　確立2028重返月球目標

川普太空政策行政命令　確立2028重返月球目標

太空旅遊黃景瑜穿越者商業航天航太2028首飛太空

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

