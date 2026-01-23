陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

▲大陸2025年農業經濟成績單公佈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸農業農村部昨（22）日在國新辦記者會上公佈2025年農業農村經濟運行情況。官方指出，2025年糧食總產量再創新高，達1兆4297.5億斤（約7148.75億公斤），年增167.5億斤（約84億公斤），連續第二年穩定在1.4兆斤（0.7兆公斤）以上；農民人均可支配收入超過2.4萬元人民幣（約10.86萬元新台幣），實際成長6%。

《新浪財經》報導，更難得的是，大豆、蔬菜、肉蛋奶這些「菜籃子」裡的東西不僅量足，質量也很硬——農產品合格率98%，吃著放心。脫貧成果也沒鬆勁。

截至2025年年底，累計識別幫扶超過700萬監測對象並穩定消除其返貧致貧風險，脫貧人口務工就業規模連續5年穩定在3000萬人以上。

農業農村部說明，從糧食品項結構來看，玉米產量增加126.4億斤（63.2億公斤），是糧食增產的主要來源；稻穀產量增加30.1億斤（15.05億公斤），小麥產量則大致持平。

畜牧業方面，大陸全國豬、牛、羊、禽肉總產量首次突破1億噸，達到1億72萬噸，其中，豬肉產量為5938萬噸，創歷史新高。

在科技支撐方面，2025年農業科技進步貢獻率超過64%。官方指出，隨著糧食單產提升工程規模擴大，全國糧食單產達到每畝399.1公斤，較上年成長1.1%。同時，高標準農田建設與第三次全國土壤普查等基礎工作，也提升了農業應對乾旱等自然災害的韌性。在農業生產改革上，小麥生產已基本實現全程機械化，有效降低用工與時間成本。