　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

▲農業，台灣農業，有機農業，種田，農夫，農村。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸2025年農業經濟成績單公佈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸農業農村部昨（22）日在國新辦記者會上公佈2025年農業農村經濟運行情況。官方指出，2025年糧食總產量再創新高，達1兆4297.5億斤（約7148.75億公斤），年增167.5億斤（約84億公斤），連續第二年穩定在1.4兆斤（0.7兆公斤）以上；農民人均可支配收入超過2.4萬元人民幣（約10.86萬元新台幣），實際成長6%。

▲▼農夫,農產品,農業。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，更難得的是，大豆、蔬菜、肉蛋奶這些「菜籃子」裡的東西不僅量足，質量也很硬——農產品合格率98%，吃著放心。脫貧成果也沒鬆勁。

截至2025年年底，累計識別幫扶超過700萬監測對象並穩定消除其返貧致貧風險，脫貧人口務工就業規模連續5年穩定在3000萬人以上。

▲▼農夫,農產品,農業。（圖／CFP）

農業農村部說明，從糧食品項結構來看，玉米產量增加126.4億斤（63.2億公斤），是糧食增產的主要來源；稻穀產量增加30.1億斤（15.05億公斤），小麥產量則大致持平。

畜牧業方面，大陸全國豬、牛、羊、禽肉總產量首次突破1億噸，達到1億72萬噸，其中，豬肉產量為5938萬噸，創歷史新高。

在科技支撐方面，2025年農業科技進步貢獻率超過64%。官方指出，隨著糧食單產提升工程規模擴大，全國糧食單產達到每畝399.1公斤，較上年成長1.1%。同時，高標準農田建設與第三次全國土壤普查等基礎工作，也提升了農業應對乾旱等自然災害的韌性。在農業生產改革上，小麥生產已基本實現全程機械化，有效降低用工與時間成本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

一直想吃＝身體缺水了！　醫揭「5警訊」：別等口乾才喝

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

趕著回家餵貓撞死路人！25歲女酒駕100m出人命...認罪賠償求緩刑

驗船中心舉辦ISPS CODE公司保全員訓練課程　提升海事保全意識

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

魚上鉤人落海！長濱烏石鼻釣客驚魂　漁船機警拋繩拖人獲救

被抓包離婚前外遇辯「只是敷衍」　前夫慘賠20萬

【留氧氣給傷者】氣切急救50分鐘！ 勇消詹能傑不幸殉職

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

更多熱門

相關新聞

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

中央氣象署預報，本週受強烈大陸冷氣團影響，嘉義地區1月21日晚上至24日清晨溫度偏低，尤其早晚易有接近十度發生機率，嘉義縣政府籲請養殖漁業，應確實做好防寒措施。

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

《灌籃高手》平交道導入高科技AI

《灌籃高手》平交道導入高科技AI

鳳凰城訪團到訪台南深化台美城市交流

鳳凰城訪團到訪台南深化台美城市交流

客運收入崩跌38％　公路局啟動「30年規模最大」路網瘦身

客運收入崩跌38％　公路局啟動「30年規模最大」路網瘦身

關鍵字：

糧食農民收入豬肉農業科技脫貧

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

享樂至上易變月光族的三大星座！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面