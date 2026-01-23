　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025電商成績單公佈　實體商品網路零售額增長5.2％

▲大陸2025年電商發展概況。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲大陸公佈2025年電商發展概況。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部電子商務司負責人今（23）日表示，2025年中國大陸電子商務保持平穩發展，連續13年位居全球最大網路零售市場，全年實體商品網路零售額年增5.2%，對社會消費品零售總額成長貢獻率達36.2%，電商在促進消費與產業轉型方面持續發揮作用。

▲▼大陸快遞,618,網購,電商。（圖／視覺中國）

▲大陸2025實物網路零售額增長5.2％。（圖／CFP，下同）

《央視新聞》報導，數字（數位）產品成為商品消費亮點，據國家統計局數據，2025年全國實物商品網上零售額增長5.2%，對社會消費品零售總額增長貢獻率36.2%。據商務大數據監測，手機、智能機器人等數字產品網零額分別增長20.5%和18%。電商賦能服務消費，商務大數據監測，2025年線上服務消費增長22%，其中，線上購票線下體驗的體育賽事，旅遊產品和到店餐飲網零額分別增長63.3%、40.6%和23.7%。

商務部指出，產業電商持續帶動企業發展，「數商興農」活動走進多個省區，深化平台與農產品企業及合作社對接，「電商＋產業帶」穩步推進。2025年全國農村與農產品網路零售額分別成長6.7%與9.9%，紡織品及藥品產業電商交易額也維持成長。

▲跨境電商,海關,貨物。（圖／CFP）

官方資訊顯示，電商發展同時帶動物流、通訊與數位服務擴張。2025年快遞業務量年增11.5%，行動網路流量與雲端運算、大數據服務收入亦同步成長。商務部表示，電商已成為推動產業鏈協同與下沈市場發展的重要動能。

在跨境合作方面，2025年「絲路電商」夥伴國擴大至36國，相關活動涵蓋逾百個國家，促成多項合作意向。官方指出，重點跨境電商進口平台零售額年增5.6%，電商持續為對外經貿與數位貿易合作提供支撐。

01/21

479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北捷宣布「搭捷運禁用行動電源」　
快訊／南京東路重大車禍！「10人輕重傷」送醫搶救中
快訊／三立採訪車撞進銀行！　多人受傷
「新北第一櫻」開花！　各地觀賞期出爐
三重嚴重車禍現場曝！小黃爛毀2命危
全台最狂大紅包！　3.1萬人嗨領近2億
要回溫了　最暖上看26度
「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

電商網路零售數位消費農村跨境一帶一路

