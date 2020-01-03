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送貨竟遇詐！好心代墊上千元後「找嘸人」…他打開包裹傻眼了

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▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲送貨員代墊3千多元款項後「找嘸人」，打開貨品一看傻眼！竟是「空菸盒」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者孫于珊／台北報導

一名蔡姓男子竟在一送貨APP上動歪腦經！他將一個「空菸盒」裝在紅包袋中，向送貨員謊稱該物品價值3299元，請送貨員代為墊款後，再向收件人取款。但送貨員找不到收件人，於是打開包裝，竟發現只是個「空菸盒」，才驚覺受騙。而蔡男嘗到成功滋味後，還用「3本小說」、「故障手機」等物品，連續詐騙其他送貨員，不法獲利近萬元。

蔡男先用他人門號註冊APP，並偽填個人資訊，讓邱姓外送員誤信真的有人願意「付費委託貨物運送」，但邱好心墊款3299元後，發現查無收貨地點，無從聯絡收件人，聯繫蔡男也無果，因此自行拆開包裝，驚見「空菸盒」後直接傻眼，連忙報警。

同時蔡男則繼續用同樣手法行騙，他把「3本小說」包裝於紙盒內，向另一名吳姓外送員謊稱該物品價值2800元，請吳先墊款；蔡男事隔1個月後再繼續騙，他用「故障手機」包裝於白色塑膠盒中，向接受派遣的蔡姓送貨員詐稱委託運送的物品價值3280元，請他先墊款。而這3名送貨員的下場都一樣......慘遭受騙。

法官審酌，蔡男事後坦承犯行，且與3名送貨員都達成和解，並已賠償他們的損害等一切考量，以蔡男犯網路對公眾散布而詐欺取財罪，共3罪，各處有期徒刑6月，合併量處服刑8月，緩刑2年，並要向國庫支付6萬元，全案可上訴。

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