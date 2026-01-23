萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

▲大陸山東德州發現首例「鑽石血」，稀有度遠超「貓熊血」（Rh陰性血）。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

山東省德州市中心血站實驗室在進行大規模血液課題研究時，從近兩萬份血樣中，意外篩檢出一例極其罕見的「Jk(a-b-)」血型。這種被醫學界譽為「鑽石血」的稀有血型，在大陸出現機率僅約萬分之一，稀缺程度遠超大眾熟知的「熊貓血」（Rh陰性血）。

據《濟南日報》報導，德州地區近期在血液研究領域取得重大突破。德州市中心血站血型參比實驗室在執行「德州地區獻血者Kidd血型分布與輸血風險評估」課題研究過程中，意外篩檢出一例極其罕見的Jk(a-b-)血型。

該實驗室在針對19981份德州獻血者血樣進行系統化篩查後，僅尋獲這唯一一例。這類「鑽石血」的稀有程度遠超大眾熟知的「貓熊血」。數據顯示，Rh陰性血（貓貓血）在大陸人群中的比例約為千分之三，然而「鑽石血」的出現機率僅有萬分之一至數萬分之一。

專家指出，這種極端稀缺性源於基因突變，導致個體紅細胞表面的Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原完全缺失。雖然攜帶者平時身體無恙，但若面臨輸血或妊娠，誤輸普通血液將引發致命的溶血反應。

專家進一步說，若面臨輸血或妊娠等關鍵時刻，由於該血型具備排他性，一旦誤輸普通血液，可能引發嚴重的遲發性溶血反應，甚至危及生命安全。「因此，擁有該血型的女性在懷孕期間需嚴格監測抗體，並預先準備應急輸血方案，以防止母嬰血型不合產生的風險。」

資料顯示，「鑽石血」隸屬於1997年由國際輸血協會正式命名的Kidd血型系統。該系統主要由三種抗原組成，但在亞洲人群中的分布極不均衡。由於其抗體檢測難度高且具備隱匿性，過去常成為輸血醫學中的難題。

本次在大陸山東德州發現的個案，不僅填補大陸稀有血型資料庫的空白，也為全球輸血醫學研究提供了彌足珍貴的臨床樣本。目前相關單位正積極強化稀有血型篩查網絡，透過跨區域協作機制，為這群比例極低的「血液大貓熊」建立更完善的生命安全保障，關鍵時刻為患者點亮生存希望。