　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

▲▼抽血,檢測,血檢,DNA檢測。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大陸山東德州發現首例「鑽石血」，稀有度遠超「貓熊血」（Rh陰性血）。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

山東省德州市中心血站實驗室在進行大規模血液課題研究時，從近兩萬份血樣中，意外篩檢出一例極其罕見的「Jk(a-b-)」血型。這種被醫學界譽為「鑽石血」的稀有血型，在大陸出現機率僅約萬分之一，稀缺程度遠超大眾熟知的「熊貓血」（Rh陰性血）。

據《濟南日報》報導，德州地區近期在血液研究領域取得重大突破。德州市中心血站血型參比實驗室在執行「德州地區獻血者Kidd血型分布與輸血風險評估」課題研究過程中，意外篩檢出一例極其罕見的Jk(a-b-)血型。

該實驗室在針對19981份德州獻血者血樣進行系統化篩查後，僅尋獲這唯一一例。這類「鑽石血」的稀有程度遠超大眾熟知的「貓熊血」。數據顯示，Rh陰性血（貓貓血）在大陸人群中的比例約為千分之三，然而「鑽石血」的出現機率僅有萬分之一至數萬分之一。

專家指出，這種極端稀缺性源於基因突變，導致個體紅細胞表面的Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原完全缺失。雖然攜帶者平時身體無恙，但若面臨輸血或妊娠，誤輸普通血液將引發致命的溶血反應。

專家進一步說，若面臨輸血或妊娠等關鍵時刻，由於該血型具備排他性，一旦誤輸普通血液，可能引發嚴重的遲發性溶血反應，甚至危及生命安全。「因此，擁有該血型的女性在懷孕期間需嚴格監測抗體，並預先準備應急輸血方案，以防止母嬰血型不合產生的風險。」

資料顯示，「鑽石血」隸屬於1997年由國際輸血協會正式命名的Kidd血型系統。該系統主要由三種抗原組成，但在亞洲人群中的分布極不均衡。由於其抗體檢測難度高且具備隱匿性，過去常成為輸血醫學中的難題。

本次在大陸山東德州發現的個案，不僅填補大陸稀有血型資料庫的空白，也為全球輸血醫學研究提供了彌足珍貴的臨床樣本。目前相關單位正積極強化稀有血型篩查網絡，透過跨區域協作機制，為這群比例極低的「血液大貓熊」建立更完善的生命安全保障，關鍵時刻為患者點亮生存希望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
期末考上百學生被記警告！　奇葩理由網炸鍋
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

一直想吃＝身體缺水了！　醫揭「5警訊」：別等口乾才喝

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

趕著回家餵貓撞死路人！25歲女酒駕100m出人命...認罪賠償求緩刑

驗船中心舉辦ISPS CODE公司保全員訓練課程　提升海事保全意識

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

魚上鉤人落海！長濱烏石鼻釣客驚魂　漁船機警拋繩拖人獲救

被抓包離婚前外遇辯「只是敷衍」　前夫慘賠20萬

【才剛慶生】詹能傑捨命救人殉職！ 上個月羞澀切蛋糕畫面成追憶

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

更多熱門

相關新聞

全台首發稀有血型「尊榮卡」

全台首發稀有血型「尊榮卡」

台南捐血中心11月3日舉辦了稀有血型捐血人座談會，為這群千分之1的緣份搭起了相見歡的橋樑，計有11位稀有的捐血人相聚一堂，分享他們的捐血動員心得，該中心並創全台首發稀有血型「尊榮卡」，以彰顯其捐血助人的重要。

關鍵字：

標籤:鑽石血稀有血型德州血站輸血風險血液研究

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

享樂至上易變月光族的三大星座！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面