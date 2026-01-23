　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

記者任以芳／綜合報導

近日大陸湖南懷化發生一起令人啼笑皆非的意外，一名小男孩在玩耍時，一時興起將手中的密碼鎖環往鼻樑上套，結果鎖環卡死動彈不得。男童瞬間化身「牛魔王」，模樣既滑稽又可憐。家長嘗試各種方法都無法脫困，最後只好帶著這名小小「牛魔王」奔向消防隊求援。

綜合陸媒報導，消防隊員接獲求助後，發現密碼鎖環緊緊夾住男孩的鼻翼，由於鎖環材質堅硬且距離皮膚極近，任何強行拉扯都可能導致孩子面部受傷或壓迫鼻腔。

▲▼ 大陸湖南男孩玩鎖卡鼻變牛魔王 。（圖／翻攝 網易）

▲大陸湖南一名男孩玩鎖「卡鼻」變牛魔王 。（圖／翻攝 網易）

為了確保萬無一失，消防員一邊溫柔安撫男童緊張的情緒，一邊迅速準備好專業的破壞剪與防護裝備。精準定位後，消防員用鉗子夾住鎖環用力一剪，「喀嚓」一聲，折騰全家人許久的密碼鎖終於斷裂。

令人驚訝的是，這名男童在整個剪鎖救援過程中表現得相當堅強，儘管眼中泛著淚光，卻全程沒有哭鬧。就在鎖環取下、危機解除的瞬間。

現場一名消防員忍不住發出了「靈魂拷問」問「下次還玩嗎？」男童淚汪汪回應，「再也不敢了！」逗趣的互動讓現場嚴肅的氣氛瞬間變得輕鬆。

這起「牛魔王」事件上大陸平台熱搜。有網友調侃，「這孩子上輩子當牛的記憶還沒忘？」、「這黑歷史恐怕要被家長笑一輩子了！」也有人好奇孩子究竟是怎麼「解鎖」這項特殊造型。

消防單位特別提醒，孩童被環狀物件卡住的案例屢見不鮮，除了密碼鎖，戒指、鑰匙圈、甚至玩具零件都是潛在風險。

專家提醒，家長若發現孩子不慎被異物卡困，切記保持冷靜，「不要盲目強行拆卸或拉扯」，更忌諱使用尖銳工具硬撬，以免造成二次傷害。建議先安撫孩子情緒，再立即撥打救援電話尋求專業協助。

▼許多熊孩子突發奇想冒險差點陷入困境，第一時間冷靜勿掙扎，趕緊報警。（圖／翻攝 網易）

▲▼ 大陸湖南男孩玩鎖卡鼻變牛魔王 。（圖／翻攝 網易）

01/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

標籤:密碼鎖消防救援兒童安全湖南懷化趣味新聞

