　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的文心一言進入5.0，主打「原生全模態」統一建模技術，已吸納835位各領域專家校准模型等工作。（圖／CFP

記者任以芳／綜合報導

陸產大模型競爭進入白熱化階段，百度於22日正式發布並上線「文心5.0」正式版，不僅參數規模突破2.4兆（2.4 Trillion），更以「原生全模態」統一建模技術，打破過去多模態模型「後期拼接」的侷限。在最新LMArena全球大模型競技場中，文心5.0以1460分高居大陸第一、全球第八，實力已超越GPT-5.1-High及Gemini-2.5-Pro等國際主流模型。

綜合陸媒報導，在發表會現場的實測演示中，文心5.0展現出驚人的影音理解力，僅憑一段博主復刻App的教學影片，模型就能自動拆解操作步驟、掌握核心交互邏輯，並直接產出可運行的前端程式碼。

在創意寫作方面，文心5.0更展現出極高的人格模擬素養，它能精準模擬《紅樓夢》中王熙鳳的語言風格，撰寫出一份融合古典文學韻味與現代商業邏輯的「大觀園資產重組方案」，展現出極強的情境理解與跨領域創作能力。

百度集團副總裁吳甜在發表會介紹文心5.0的技術創新，文心5.0與業界常見的「後期融合」方案有本質上的不同。傳統方案多是將不同感官（圖、文、音）的模型進行拼接，而文心5.0則採行「統一的自回歸架構」，將文本、圖像、音訊、視頻等多源數據置於同一框架下進行聯合訓練。這種「原生」設計讓模型在理解複雜資訊時，能實現多維度的協同優化。

為了兼顧強大性能與運算效率，文心5.0更導入了超大規模混合專家結構。吳甜現場介紹了「文心導師」計劃的最新進展，目前已吸納835位來自科技、金融、文化、教育、醫療、能源等十餘個重點行業以及數理化生文史哲等學科的專家，在知識傳授、鑒賞評價、專業校准方面對大模型進行指導，幫助模型在邏輯嚴謹性、專業深度、創意質量和價值觀對齊等方面不斷精進。

其核心在於「超稀疏激活」技術，激活參數比低於3%。這意味著模型在維持強大處理能力的同時，推理效率大幅提升，為企業端的大規模應用奠定了實用化基礎。

文心5.0正式版的上線，意味著原生全模態技術路線逐漸走向成熟與實用，體現了中國模型廠商在多模態大模型底層自主創新能力，有助於進一步提升「中國AI」在全球AI產業競爭中的技術話語權。

此前的2025年11月，百度發佈文心大模型5.0並上線Preview版本。此後，文心5.0系列模型多次登上LMArena全球大模型競技場。1月15日，文心5.0以1460分位列LMArena文本榜大陸第一、全球第八，超過GPT-5.1-High、Gemini-2.5-Pro等多款國內外主流模型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

一直想吃＝身體缺水了！　醫揭「5警訊」：別等口乾才喝

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

趕著回家餵貓撞死路人！25歲女酒駕100m出人命...認罪賠償求緩刑

驗船中心舉辦ISPS CODE公司保全員訓練課程　提升海事保全意識

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

魚上鉤人落海！長濱烏石鼻釣客驚魂　漁船機警拋繩拖人獲救

被抓包離婚前外遇辯「只是敷衍」　前夫慘賠20萬

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

更多熱門

相關新聞

小米AI技術獲 ICASSP 2026肯定

小米AI技術獲 ICASSP 2026肯定

小米創辦人雷軍今（22）日在微博發文表示，小米多項人工智慧（AI）研究成果，已獲選為國際頂級學術會議 IEEE 國際聲學、語音與訊號處理會議（ICASSP 2026）正式論文，研究主題橫跨音訊、多模態理解與生成式 AI 等多個領域。

國際金融組織：AI已影響薪資與就業

國際金融組織：AI已影響薪資與就業

浙江政府首曝用AI查貪官 大數據揪工程標案「動手腳」

浙江政府首曝用AI查貪官 大數據揪工程標案「動手腳」

陶哲軒：AI很強，但還不會取代數學家

陶哲軒：AI很強，但還不會取代數學家

AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

關鍵字：

百度文心5.0人工智慧多模態大模型

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

享樂至上易變月光族的三大星座！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面