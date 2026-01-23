百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

▲百度開發的文心一言進入5.0，主打「原生全模態」統一建模技術，已吸納835位各領域專家校准模型等工作。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

陸產大模型競爭進入白熱化階段，百度於22日正式發布並上線「文心5.0」正式版，不僅參數規模突破2.4兆（2.4 Trillion），更以「原生全模態」統一建模技術，打破過去多模態模型「後期拼接」的侷限。在最新LMArena全球大模型競技場中，文心5.0以1460分高居大陸第一、全球第八，實力已超越GPT-5.1-High及Gemini-2.5-Pro等國際主流模型。

綜合陸媒報導，在發表會現場的實測演示中，文心5.0展現出驚人的影音理解力，僅憑一段博主復刻App的教學影片，模型就能自動拆解操作步驟、掌握核心交互邏輯，並直接產出可運行的前端程式碼。

在創意寫作方面，文心5.0更展現出極高的人格模擬素養，它能精準模擬《紅樓夢》中王熙鳳的語言風格，撰寫出一份融合古典文學韻味與現代商業邏輯的「大觀園資產重組方案」，展現出極強的情境理解與跨領域創作能力。

百度集團副總裁吳甜在發表會介紹文心5.0的技術創新，文心5.0與業界常見的「後期融合」方案有本質上的不同。傳統方案多是將不同感官（圖、文、音）的模型進行拼接，而文心5.0則採行「統一的自回歸架構」，將文本、圖像、音訊、視頻等多源數據置於同一框架下進行聯合訓練。這種「原生」設計讓模型在理解複雜資訊時，能實現多維度的協同優化。

為了兼顧強大性能與運算效率，文心5.0更導入了超大規模混合專家結構。吳甜現場介紹了「文心導師」計劃的最新進展，目前已吸納835位來自科技、金融、文化、教育、醫療、能源等十餘個重點行業以及數理化生文史哲等學科的專家，在知識傳授、鑒賞評價、專業校准方面對大模型進行指導，幫助模型在邏輯嚴謹性、專業深度、創意質量和價值觀對齊等方面不斷精進。

其核心在於「超稀疏激活」技術，激活參數比低於3%。這意味著模型在維持強大處理能力的同時，推理效率大幅提升，為企業端的大規模應用奠定了實用化基礎。

文心5.0正式版的上線，意味著原生全模態技術路線逐漸走向成熟與實用，體現了中國模型廠商在多模態大模型底層自主創新能力，有助於進一步提升「中國AI」在全球AI產業競爭中的技術話語權。

此前的2025年11月，百度發佈文心大模型5.0並上線Preview版本。此後，文心5.0系列模型多次登上LMArena全球大模型競技場。1月15日，文心5.0以1460分位列LMArena文本榜大陸第一、全球第八，超過GPT-5.1-High、Gemini-2.5-Pro等多款國內外主流模型。