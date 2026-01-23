　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

▲東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美奉賢智慧工廠獲評「綠色工廠」。（圖／東森自然美提供）

記者廖翊慈／綜合報導

上海東森自然美奉賢智慧工廠近日獲評2025年「上海市工業旅遊景點服務品質達標單位（簡稱工業旅遊達標單位）」。奉賢智慧工廠以835分高分通過審核，成為本年度7家入選單位中唯一入選的美妝SPA連鎖品牌，與寶鋼股份、上海大眾汽車等標桿企業，共同躋身上海工業旅遊示範行列。

東森集團於2021年斥資4億元（人民幣，下同，約台幣18億元），於上海奉賢東方美谷打造東森自然美奉賢智慧工廠。項目佔地43畝，規劃5棟核心建築，集研發生產、旅遊觀光、教育展示、消費體驗於一體，是面向未來的現代化智慧工廠綜合體。項目自規劃之初，便同步納入工業旅遊功能佈局，實現生產系統與文旅設施「同規劃、同建設、同投用」，為後續工業旅遊高質量運營奠定堅實基礎。

▲▼東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美奉賢智慧工廠。（圖／東森自然美提供）

在集團總裁王令麟的戰略部署下，奉賢智慧工廠以「五標統領」為頂層設計核心，圍繞運營標準、品質標準、ESG 標準、工業旅遊標準與數智化標準，構建數智驅動、產融共生的工廠運營新模式。對標國際高科技生產線夯實智造能力，同時全面契合上海工業旅遊高質量發展導向，在遊覽服務、信息導覽、安全保障、衛生管理等關鍵環節，實現系統性升級。

東森自然美總經理鄭吉崇先生表示，奉賢智慧工廠不僅是一座生產基地，更希望成為，所有東森自然美夥伴，與消費者心中的「品牌之家」，「我們希望每一位走進這裡的人，不論是消費者、加盟店主，還是來自各地的夥伴，都能感受到，自然美55年積澱下來的專業、溫度與歸屬感。」

▲▼東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲▼東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲▼東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美奉賢智慧工廠內部環境照。（圖／東森自然美提供，上同）

鄭吉崇經理指出，奉賢智慧工廠以「賦能 × 觀光 × 體驗」三位一體的運營模式，正在成為東森自然美體系能力的中樞平台——既是品牌實力的可視化窗口，也是人才培養與體系複製的重要基地。

他進一步透露，未來將以該智慧工廠為核心，持續承載各地門市賦能、品牌觀摩與經營支持功能，為東森自然美邁向門市規模突破3000家的階段性目標夯實組織力、產品力與系統力基礎，「這是一個能夠支撐我們規模化、高品質發展的底盤工程，也是東森自然美面向未來十年的關鍵基礎設施。」

在智造實力方面，工廠以 AI 數智化系統賦能研發創新、工藝優化與供應鏈協同，生產中心配置11套專業配制系統，採用316L不鏽鋼純水管道與行業領先焊接工藝，配備10萬級淨化生產車間，年產能達691萬件，處於行業領先水平；品質管理層面，建立覆蓋原料溯源、過程監控、成品檢測的全流程數字化閉環體系，並於2025年順利通過品質、環境、職業健康安全三體系復審，獲得主管部門高度認可。

▲▼東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

在綠色發展方面，奉賢智慧工廠積極響應「雙碳」戰略，持續推進節能降耗與低碳運營。工廠在2025年，先後通過 SGS 碳足跡、碳排放與能源管理體系認證，並於年底獲評「上海市綠色工廠」，實現生產效能與生態責任的協同提升，打造「智造+文旅+綠色」的可持續發展樣板。

在工業文旅體驗打造上，奉賢智慧工廠創新採用「生產動線與觀光動線隔離協同」的設計模式，通過全透明參觀通道，構建沉浸式美妝工業旅遊體驗。參觀者可直觀瞭解化妝品從研發到生產的完整流程，在可視化、可感知的互動體驗中，深化對品牌專業力與品質力的信任，樹立美妝產業工業旅遊的新標桿。

此次獲評，是東森自然美55年品牌積澱與長期主義戰略的集中體現。品牌創立於1972年，深耕生物科技護膚領域，全球佈局美容門市逾2200家，持續服務華人女性肌膚健康。奉賢智慧工廠的落成與開放，不僅標誌著品牌智能製造邁入高質量發展新階段，也構建起「智慧生產 × 文旅體驗 × 品牌傳播」的價值閉環。

這一榮譽不僅是對東森自然美智能製造與服務體系的高度認可，也標誌著品牌在「工業智造 × 文旅融合」領域率先完成體系化落地，邁入產文旅融合發展的新階段。

未來，東森自然美將持續深化數智化、綠色化與文旅化融合發展路徑，以工業旅遊為紐帶，推動產業升級與品牌勢能雙向躍升，為上海工業旅遊高質量發展注入美業樣本，也讓民族美妝的智造實力與品牌魅力，在新時代的產業融合中持續綻放。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷宣布「搭捷運禁用行動電源」　
快訊／南京東路重大車禍！「10人輕重傷」送醫搶救中
快訊／三立採訪車撞進銀行！　多人受傷
「新北第一櫻」開花！　各地觀賞期出爐
三重嚴重車禍現場曝！小黃爛毀2命危
全台最狂大紅包！　3.1萬人嗨領近2億
要回溫了　最暖上看26度
「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

陸2025電商成績單公佈　實體商品網路零售額增長5.2％

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

一次性連拔12顆牙！　山西老婦「險死」心梗休克進ICU醫病

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

陸2025電商成績單公佈　實體商品網路零售額增長5.2％

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

一次性連拔12顆牙！　山西老婦「險死」心梗休克進ICU醫病

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

萬分之一的奇蹟！　山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

陸釋出2025農村經濟成績單　糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

百度文心5.0正式版發布　原生全模態＋835位專家挺進全球AI前段班

搭捷運禁用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

強勢過關！艾卡拉茲澳網晉16強　百場大滿貫勝率追平柏格傳奇

台北101彷彿呼喚他「你就該來爬我」　霍諾德：我不覺得有那麼難！

少女控他脫褲想性侵！頻傳生活照還視訊　法院判衰男無罪還清白

談戀愛一定要確定關係嗎？新北青年局「府中來電祭」邀青年練愛

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

才剛鋪好！高雄29歲男闖大學停車場燒胎　2罪移送這下慘了

買1200萬預售屋「以為可貸8成」　買房族上一課：最好備35%↑

休旅車被追尾！撞垮國民黨台中市黨部圍牆　3人受傷畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔

更多熱門

相關新聞

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

2026年1月20日清晨，受寒潮影響下的上海出現零星降雪，民眾在徐家匯等市區及多個郊區可見六角形冰晶雪花，讓部分民眾又驚又喜，紛紛在社群媒體分享貼文。大陸氣象單位指出，降雪結束後氣溫仍將下探，「雪後寒」恐導致道路結冰與凍雨殘留，影響可能持續數日，需留意早晚路況，慎防滑倒事故。

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛 路線升級動車組接班

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛 路線升級動車組接班

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

東森寵物首度參與奪下「2025幸福企業」金獎

東森寵物首度參與奪下「2025幸福企業」金獎

橫掃2025幸福企業7金獎　東森打造夢幻福利

橫掃2025幸福企業7金獎　東森打造夢幻福利

關鍵字：

上海上海文旅局東森集團東森自然美奉賢智慧工廠綠色工廠上海市工業旅遊景點服務質量達標單位

讀者迴響

熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

五口命案李惠雯全認罪！

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面