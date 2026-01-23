斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」





▲東森自然美奉賢智慧工廠獲評「綠色工廠」。（圖／東森自然美提供）

上海東森自然美奉賢智慧工廠近日獲評2025年「上海市工業旅遊景點服務品質達標單位（簡稱工業旅遊達標單位）」。奉賢智慧工廠以835分高分通過審核，成為本年度7家入選單位中唯一入選的美妝SPA連鎖品牌，與寶鋼股份、上海大眾汽車等標桿企業，共同躋身上海工業旅遊示範行列。

東森集團於2021年斥資4億元（人民幣，下同，約台幣18億元），於上海奉賢東方美谷打造東森自然美奉賢智慧工廠。項目佔地43畝，規劃5棟核心建築，集研發生產、旅遊觀光、教育展示、消費體驗於一體，是面向未來的現代化智慧工廠綜合體。項目自規劃之初，便同步納入工業旅遊功能佈局，實現生產系統與文旅設施「同規劃、同建設、同投用」，為後續工業旅遊高質量運營奠定堅實基礎。

▲東森自然美奉賢智慧工廠。（圖／東森自然美提供）

在集團總裁王令麟的戰略部署下，奉賢智慧工廠以「五標統領」為頂層設計核心，圍繞運營標準、品質標準、ESG 標準、工業旅遊標準與數智化標準，構建數智驅動、產融共生的工廠運營新模式。對標國際高科技生產線夯實智造能力，同時全面契合上海工業旅遊高質量發展導向，在遊覽服務、信息導覽、安全保障、衛生管理等關鍵環節，實現系統性升級。



東森自然美總經理鄭吉崇先生表示，奉賢智慧工廠不僅是一座生產基地，更希望成為，所有東森自然美夥伴，與消費者心中的「品牌之家」，「我們希望每一位走進這裡的人，不論是消費者、加盟店主，還是來自各地的夥伴，都能感受到，自然美55年積澱下來的專業、溫度與歸屬感。」

▲東森自然美奉賢智慧工廠內部環境照。（圖／東森自然美提供，上同）

鄭吉崇經理指出，奉賢智慧工廠以「賦能 × 觀光 × 體驗」三位一體的運營模式，正在成為東森自然美體系能力的中樞平台——既是品牌實力的可視化窗口，也是人才培養與體系複製的重要基地。

他進一步透露，未來將以該智慧工廠為核心，持續承載各地門市賦能、品牌觀摩與經營支持功能，為東森自然美邁向門市規模突破3000家的階段性目標夯實組織力、產品力與系統力基礎，「這是一個能夠支撐我們規模化、高品質發展的底盤工程，也是東森自然美面向未來十年的關鍵基礎設施。」

在智造實力方面，工廠以 AI 數智化系統賦能研發創新、工藝優化與供應鏈協同，生產中心配置11套專業配制系統，採用316L不鏽鋼純水管道與行業領先焊接工藝，配備10萬級淨化生產車間，年產能達691萬件，處於行業領先水平；品質管理層面，建立覆蓋原料溯源、過程監控、成品檢測的全流程數字化閉環體系，並於2025年順利通過品質、環境、職業健康安全三體系復審，獲得主管部門高度認可。

▲東森自然美奉賢智慧工廠獲評「上海市工業旅遊景點服務質量達標單位」。（圖／東森自然美提供）

在綠色發展方面，奉賢智慧工廠積極響應「雙碳」戰略，持續推進節能降耗與低碳運營。工廠在2025年，先後通過 SGS 碳足跡、碳排放與能源管理體系認證，並於年底獲評「上海市綠色工廠」，實現生產效能與生態責任的協同提升，打造「智造+文旅+綠色」的可持續發展樣板。

在工業文旅體驗打造上，奉賢智慧工廠創新採用「生產動線與觀光動線隔離協同」的設計模式，通過全透明參觀通道，構建沉浸式美妝工業旅遊體驗。參觀者可直觀瞭解化妝品從研發到生產的完整流程，在可視化、可感知的互動體驗中，深化對品牌專業力與品質力的信任，樹立美妝產業工業旅遊的新標桿。

此次獲評，是東森自然美55年品牌積澱與長期主義戰略的集中體現。品牌創立於1972年，深耕生物科技護膚領域，全球佈局美容門市逾2200家，持續服務華人女性肌膚健康。奉賢智慧工廠的落成與開放，不僅標誌著品牌智能製造邁入高質量發展新階段，也構建起「智慧生產 × 文旅體驗 × 品牌傳播」的價值閉環。

這一榮譽不僅是對東森自然美智能製造與服務體系的高度認可，也標誌著品牌在「工業智造 × 文旅融合」領域率先完成體系化落地，邁入產文旅融合發展的新階段。

未來，東森自然美將持續深化數智化、綠色化與文旅化融合發展路徑，以工業旅遊為紐帶，推動產業升級與品牌勢能雙向躍升，為上海工業旅遊高質量發展注入美業樣本，也讓民族美妝的智造實力與品牌魅力，在新時代的產業融合中持續綻放。