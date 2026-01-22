　
大陸 大陸焦點 特派現場

擋路還比中指！囂張女下秒「慘被撞飛」重摔　駕駛喊冤：撿手機

▲昆明女擋路還比中指，下秒「慘被撞噴」倒地。（圖／翻攝微博）

▲昆明女擋路還比中指，下秒「慘被撞噴」倒地。（圖／翻攝微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國雲南昆明近日發生一起停車場出入口衝突事故，一名女子將車輛停在出入口整理物品，阻擋後方車輛通行，遭按喇叭提醒後不僅未讓路，還對後車比出不雅手勢，隨後發生碰撞，女子當場摔倒，相關畫面在網路曝光後引發熱議。

綜合陸媒報導，事發地點位於昆明鬥南花市附近的停車場出入口，時間約在6日下午4時17分。行車紀錄器畫面顯示，一輛黑色商務車違規停在出入口位置，直接擋住右轉動線，女子下車後站在車側整理後座物品，未注意後方車流狀況。

當時一輛私家車準備右轉進入停車場，發現通道被堵後，多次按喇叭示意前方讓路。未料女子轉身看向後車，不但沒有移車，反而比出中指回應，隨即轉回繼續整理物品，未再留意後方動態。

不久後，後方車輛突然向前撞上違停的商務車，站在車旁的女子因撞擊力道失去平衡摔倒在地，車輛也出現明顯損壞。至於碰撞原因，網路上出現不同說法，有人質疑駕駛情緒失控刻意衝撞，也有人認為是操作失誤所致。

肇事駕駛事後出面說明，稱自己並非故意撞車，當時準備拿手機報警時不慎將手機掉落，彎腰撿拾過程中誤踩油門，等反應過來時已經發生碰撞，並表示願意承擔全部責任，保險該賠就賠。

事件曝光後迅速在社群平台發酵，昆明交警也注意到相關影片。交警部門表示，事故中隊已介入調查，將結合現場勘查、行車紀錄器完整影像、當事人說明及車輛技術鑑定等資料，釐清事故經過與責任歸屬，目前尚未做出最終認定。

交警也提醒，停車場出入口及車流密集區域嚴禁違規停車，駕駛人若遇通行糾紛應理性處理，透過合法途徑反映或報警處理，避免因一時衝動導致事故擴大，最終仍須為自身行為承擔相應法律與民事責任。

01/20 全台詐欺最新數據

