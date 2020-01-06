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放話制裁！川普要求伊拉克償還數十億空軍基地費用：否則美軍不離開

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普要求伊拉克「還錢」，否則美軍不會離開。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國3日空襲巴格達，擊殺伊朗少將蘇萊曼尼，中東情勢緊張。伊拉克國會5日決議，呼籲政府驅離領土上的外國部隊，並與美國領導的國際反恐聯盟解除關係。美國總統川普表示，伊拉克有一處造價數十億的美國空軍基地，「除非他們還錢，否則我們不會離開」，他也提到，如果出現任何敵意或不適當行為，會對巴格達當局施加嚴厲制裁。

伊拉克國會5日通過決議案，呼籲政府驅逐領土上所有外國部隊，並且與美方領導的國際反恐聯盟解除關係。川普對此表示，「我們在那裡有一處非常昂貴的空軍基地，光是建造就耗費了幾十億美元……除非他們還錢，否則我們不會離開。」

▲▼美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

▲川普表示，如果美軍在不友善的狀況下被要求離開，將會針對伊拉克實施「他們前所未見的制裁」。（圖／路透社）

川普也提到，如果美軍在不友善的狀況之下被要求撤離，「我們將會實施他們前所未見的制裁，讓伊朗的制裁看起來有點溫和……如果出現任何敵意，或是他們做出任何我們覺得不適當的事情，我們將會對伊拉克實施制裁……非常嚴厲的制裁。」

據了解，川普所指的是巴格達北方的巴拉德空軍基地（Balad Military Base）。他透露，政府團隊「也許會討論」釋出蘇萊曼尼暗殺行動情報，也加強了針對伊朗的警告，說美國「也許會以不成比例的方式」反擊。

綜合《衛星通訊社》、CNBC報導，華盛頓對於伊拉克國會的決定表示失望。美國領導的國際反恐聯盟表示，基於最近遭遇的攻擊，將暫停伊拉克反恐行動，轉而專注保護美軍基地。歐盟領導人們則是呼籲，巴格達應該繼續支持國際反恐聯盟。

▲▼巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

▲伊拉克巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

綜合外媒報導，川普3日下令空襲伊拉克的巴格達國際機場，殺害伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），伊朗誓言嚴厲報復，5日宣布將不再遵守2015年核協議。川普表示，此舉是為了避免戰爭的防衛行為，美國已鎖定伊朗52處非常重要的地點，如果德黑蘭果真報復，也將「迅速、嚴重」地攻擊這些地方。
 

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