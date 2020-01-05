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工人活埋瓦礫堆下！柬埔寨「半完工旅館」倒塌釀36死23傷

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▲柬埔寨白馬省（Kep）一間半完工七層樓旅館倒塌，工人被活埋，釀成36死23傷。（圖／路透）

▲柬埔寨白馬省（Kep）一間半完工七層樓旅館倒塌，工人被活埋，釀成36死23傷。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

柬埔寨白馬省（Kep）於3日發生意外，一棟半完工的7層樓旅館突然倒塌，許多工人及家屬當場被埋在瓦礫堆之下。當地官員今（5）日表示，搜救行動已經結束，一共36人死亡，23人受傷。建築與木材工人聯合工會（BWTUC）指出，執法鬆散、腐敗，加上工人住在工地裡，才會造成如此嚴重的死傷。

▲柬埔寨白馬省（Kep）一間半完工七層樓旅館倒塌，工人被活埋，釀成36死23傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔半完工旅館倒塌，許多工人與家屬當場被活埋。（圖／達志影像／美聯社）

白馬市一棟仍在興建的7層樓旅館3日倒塌，工人與家屬瞬間被活埋在瓦礫堆下。官員5日表示，2天搜救行動已經結束，一共36人死亡，23人受傷。一名工人科薩爾（Ei Kosal）在醫院接受治療時向《法新社》表示，他當時與老婆在現場吃飯，旁邊2名女子被崩塌的磚瓦擊中，當場死亡，「我沒想到能夠活下來，就像是重生一樣。」

「建築與木材工人聯合工會」指出，包括兒童一共59人住在這處工地。副主席蘇楚龍（Sou Chhlonh，音譯）透露，死者有「6到7名留在建築裡的孩子、一名孕婦、一個3到7個月大的嬰兒」。

蘇楚龍指出，工人住在工地，加上政府腐敗、執法鬆散，才會導致嚴重傷亡。他引述相關文件表示，旅館只獲批准興建5層樓，如今卻多蓋2層，「這就是為什麼建築品質不好。」白馬省省長卡薩沙（Ken Satha）提到，旅館負責人是一對柬埔寨籍夫妻，目前已遭拘留、訊問。

▲柬埔寨白馬省（Kep）一間半完工七層樓旅館倒塌，工人被活埋，釀成36死23傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨旅館倒塌，出動挖土機救援。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，中國資金與遊客大量湧入柬埔寨，促使當地建築工業繁榮發展，但也頻傳工安意外。施亞努市（Sihanoukville）去年6月發生類似事故，釀成28死，7人被控過失殺人罪，1名相關官員遭到革職。

根據國際勞工組織（ILO），柬埔寨大約有20萬名建築工人，但大多沒有受訓，依賴日薪生活，缺乏工會保護，建築工地的條件與環境標準低落，導致意外風險增高。勞工們時常打著赤膊、幾乎沒有穿戴防護裝備，住在半完工的建築裡。

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