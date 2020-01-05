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警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，已經瞄準伊朗52處重要地點，警告德黑蘭的復仇行動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普4日表示，已經瞄準伊朗52處非常重要的地點，如果德黑蘭（Tehran）果真採取報復行動，美國也將「迅速、嚴重地攻擊」這些目標，「伊朗多年來一直是個問題……美國不想要有更多的威脅！」他3日下令空襲，擊殺伊朗少將、「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），導致兩國緊張關係一觸即發，德黑蘭當局已經揚言復仇。

川普4日在推特上表示，「伊朗多年來一直是個問題，這將成為一個警告，如果伊朗攻擊任何美國人或美國資產，我們將會瞄準52處伊朗地點（代表多年前被伊朗挾持的52名美國人質）……將會被非常快速、嚴重地攻擊，美國不想要有更多的威脅！」他也強調，上述地點對於伊朗與伊朗文化非常重要。

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）於3日美軍空襲中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

川普也在推文中提到，蘇萊曼尼掌權期間，導致許多人喪命或嚴重受傷，「伊朗非常大膽地說，將要瞄準特定美國資產，進行報復，因為我們除掉了他們的恐怖主義領導人……他（蘇萊曼尼）已經攻擊我們的大使館，準備針對其他地方發動攻擊。」

據了解，伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaee）都表示，將對美國「嚴厲報復」。巴格達數萬民眾4日走上街頭悼念蘇萊曼尼，高喊「美國去死」（Death to America）口號。美國國務院警告公民立刻離開伊拉克，並宣布將在當地額外布署3500名士兵。

▲支持真主黨旅的伊拉克民眾1日攻擊美國駐巴格達大使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲支持真主黨旅的伊拉克民眾1日攻擊美國駐巴格達大使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）

CNBC報導，美國、伊朗關係幾周以來逐漸惡化，外界紛紛擔憂兩國與中東局勢，甚至全球規模的影響。美軍駐伊拉克基地去年12月遇襲，導致一名美國公民死亡、數名士兵受傷，美方29日空襲親伊朗民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），組織支持者31日攻擊巴格達美國大使館，1日才逐漸離去。

▲▼巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

▲巴格達國際機場3日遭到美軍空襲。（圖／路透）

據了解，伊拉克巴格達機場3日遭到空襲，導致伊朗少將蘇蘭曼尼、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）喪命。五角大廈當天稍晚證實，這次攻擊是由總統川普直接下令。

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