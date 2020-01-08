因應伊朗情勢！　蔡英文指示召開國安首長會議





▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透社）

記者袁茵／台北報導



為有效因應伊朗最新情勢可能帶來的各項衝擊，國安會8日中午召開國安首長會議，就整體情勢發展進行了解與研判，會中各相關單位也針對股匯市、能源供應、僑民的聯繫與保護，以及台海安全動態等充分討論，並根據各種可能發展，擬妥因應方案。

總統府發言人黃重諺表示，連日來伊朗情勢持續升溫，在總統蔡英文指示下，國安會午間召開國安首長會議，正式啟動國安機制，即時掌握相關情勢發展。今天會中，與會各部門首長除就目前最新狀況充分討論，評估後續可能發展，對於包括區域安全動態、總體能源供應情形、在中東我國人民的連繫保護， 相關部會也預籌各種可能狀況的因應方案。在台海安全動態上，國防部也嚴密掌握，確保台海和平。這項會議結束後，並隨即向總統蔡英文報告。

今天的這項會議，由國安會秘書長李大維主持，與會人員包括外交部長吳釗燮、大陸委員會主委陳明通、國家安全局長邱國正、國防部副部長張哲平、經濟部政務次長曾文生、財政部常務次長阮清華、金管會副主委張傳章、中央銀行副總裁嚴宗大、國安會諮詢委員施俊吉、諮詢委員傅棟成、諮詢委員陳俊麟及副秘書長蔡明彥等，會議歷時約70分鐘。

▼蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

▼國安會祕書長李大維。（圖／記者湯興漢攝）