　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧亮政績爭取「樹林4000坪綠地」　黃志雄歲末「致謝清潔隊與志工」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇巧慧、黃志雄。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧、黃志雄＆洪佳君）

▲蘇巧慧（左）秀出為樹林爭取綠地的政績，黃志雄（右圖左一）到鶯歌向清潔隊員、志工們致謝。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧、黃志雄＆洪佳君）

記者吳美依／綜合報導

距離2020年大選倒數6天，新北市第五選區的立委候選人們各自祭出「催票」攻勢。民進黨立委蘇巧慧今（5）日亮出政績，她表示，團隊三年多以來，與各方單位協調、會勘，至今為選區樹林爭取了超過4000坪的綠地，也與陳世榮議員合作、監督，讓原本閒置的國有地與空地成為「一片綠」。國民黨候選人黃志雄與妻子、現任議員洪佳君一起參加鶯歌區的年終大掃除，並對一整年下來辛苦的里長、志工與清潔隊員們致謝，「因為有您們，環境變得不一樣。」

▲蘇巧慧替樹林爭取超過4000坪綠地。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧團隊替樹林爭取超過4000坪綠地。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧5日提到，團隊與台鐵、農糧署、國有財產署和里長們不斷地協調、會勘，三年多下來，為樹林爭取超過4000坪的綠地。她提到，大安路文化街口與樹林糧倉分別占有2600坪與160坪，但卻閒置多年，與陳世榮議員一起努力爭取與監督之下已經階段性完工，未來也將與廖宜琨議員合作，繼續爭取三龍里、樹德里的綠美化工程，「為樹林多爭取一片綠，是我們共同努力的成績，更為鄉親有目共睹。下一個四年，我們一起繼續拚，一定能讓樹林變得更不一樣！」

▲黃志雄、洪佳君到鶯歌里致謝里長、清潔隊與志工。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄&洪佳君）

▲黃志雄、洪佳君到鶯歌里致謝里長、清潔隊與志工。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄＆洪佳君）

黃志雄與洪佳君則是出席鶯歌區年末大掃除活動，並向辛苦一整年的清潔隊員、志工以及里長們致意，「歲末，感謝所有辛勤付出的清潔隊員、里長、環保志工，因為有您們，環境變得不一樣，感恩。」除了到場表達感謝以外，他們也與現場熱情鄉親合照，加油打氣，展現親切與高人氣。
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
獨／北市內湖樹林驚見三屍！父上吊、母及10多歲童躺地　頸留勒
男星節目吃肉「經紀人場外緊盯」狂揮手說：放下　大前輩氣炸出聲
林采緹分居胡睿兒「今年會有結果」：我不拿他的錢　曝離婚卡關原
蔡依林「上身鏤空膠帶貼X遮點」釣出阿信！網集體逼問：眼睛在看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

女童住「噁臭垃圾堆」冷風中搭臨時帳棚　只因爸「嫌麻煩」把她丟掉

3美洲獅登山步道旁45米「大啖人類腐屍」遭擊斃！官員：異常行為

悼念黑鷹失事　蘇巧慧、黃志雄宣布「暫停競選活動」

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

快訊／美國國防部：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

美軍空襲巴格達機場「炸死伊朗將軍」！民兵組織：7人喪生

「我們一定會贏！」林飛帆嗆國民黨：造謠抹黑無法阻止我們繼續壯大台灣

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

「我們一定會贏！」林飛帆嗆國民黨：造謠抹黑無法阻止我們繼續壯大台灣

遇挫折「仍繼續守護人民」...黑鷹復飛花蓮執行救援任務

林靜儀「叛國說」風波　賴清德：言論自由是台灣最珍貴的資產

韓國瑜「敲響木碗」挺消防員　玩真的！4雲梯車10空拍機顧高雄

蘇巧慧亮政績爭取「樹林4000坪綠地」　黃志雄歲末「致謝清潔隊與志工」

黨內大老全現身力挺！　吳秉叡合體蔡英文造勢　陳明義揪馬英九發春聯拉票

海內外學術界破1800人連署支持蔡英文　打破2016年紀錄

鄭麗君陪市場拜票　鄭朝方「一句話」讓她瞪大眼

朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街籲團結　「分散選票，就是便宜了民進黨」

王小姐風波後首現輔選　李佳芬燦笑：我們挺好的，沒事

「我們一定會贏！」林飛帆嗆國民黨：造謠抹黑無法阻止我們繼續壯大台灣

樟樹步道「魯冰花海」月中最美！沐浴整片金黃旁還有落羽松

家門口遭車撞！她左腿「當場斷裂分離」血流滿地…酒駕老師「賠不起」上吊亡

強化背脊、避免背痛　起床到睡前「做好5件事」12分鐘搞定

遇挫折「仍繼續守護人民」...黑鷹復飛花蓮執行救援任務

雙胞胎佩佩臨時訂機票！曝「高CP值」親子跨年景點

一審遭判賠惠普133億懲罰性賠償　廣明：會上訴維護權益

金唱片紅毯V突跪下BTS全傻眼！Jin被騙「跟跪再說」遭柾國恥笑

鹿晗深夜PO自拍照…鄧紫棋秒發現「不對勁」！　網暴動狂Tag他：請正面回答

獨／北市內湖樹林中驚見「三屍」！父上吊、母及10多歲童躺地　頸留勒痕

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

爸爸會回來嗎　機工長幼子天真問

韓國瑜、洪秀柱台南造勢現場突破10萬人

Live／台北舉辦政策發布會　韓國瑜大笑出場

黑鷹失事將士殉職暫停選務3天 韓國瑜出面默哀

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

國防部：黑鷹殉職飛官配偶無法領取撫卹是假消息

更多熱門

相關新聞

吳秉叡合體蔡英文造勢　陳明義揪馬英九發春聯拉票

吳秉叡合體蔡英文造勢　陳明義揪馬英九發春聯拉票

大選剩不到一周，新北市第4選區立委候選人紛紛邀請大咖站台，民進黨吳秉叡今晚6時30分在新莊陽光草坪舉辦造勢，總統蔡英文、副總統候選人賴清德、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等人將會出席。

學術界破1800人連署支持蔡英文　打破2016年紀錄

學術界破1800人連署支持蔡英文　打破2016年紀錄

妃妃姐姐親子活力派

妃妃姐姐親子活力派

鄭麗君陪拜票　鄭朝方一句話讓她驚訝

鄭麗君陪拜票　鄭朝方一句話讓她驚訝

朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街拜票

朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街拜票

關鍵字：

2020大選2020新北市立委新北市第五選區蘇巧慧黃志雄

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

賓士哥停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」！網揭亮點

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面