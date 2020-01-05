蘇巧慧亮政績爭取「樹林4000坪綠地」　黃志雄歲末「致謝清潔隊與志工」

▲蘇巧慧（左）秀出為樹林爭取綠地的政績，黃志雄（右圖左一）到鶯歌向清潔隊員、志工們致謝。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧、黃志雄＆洪佳君）

記者吳美依／綜合報導

距離2020年大選倒數6天，新北市第五選區的立委候選人們各自祭出「催票」攻勢。民進黨立委蘇巧慧今（5）日亮出政績，她表示，團隊三年多以來，與各方單位協調、會勘，至今為選區樹林爭取了超過4000坪的綠地，也與陳世榮議員合作、監督，讓原本閒置的國有地與空地成為「一片綠」。國民黨候選人黃志雄與妻子、現任議員洪佳君一起參加鶯歌區的年終大掃除，並對一整年下來辛苦的里長、志工與清潔隊員們致謝，「因為有您們，環境變得不一樣。」

▲蘇巧慧團隊替樹林爭取超過4000坪綠地。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧5日提到，團隊與台鐵、農糧署、國有財產署和里長們不斷地協調、會勘，三年多下來，為樹林爭取超過4000坪的綠地。她提到，大安路文化街口與樹林糧倉分別占有2600坪與160坪，但卻閒置多年，與陳世榮議員一起努力爭取與監督之下已經階段性完工，未來也將與廖宜琨議員合作，繼續爭取三龍里、樹德里的綠美化工程，「為樹林多爭取一片綠，是我們共同努力的成績，更為鄉親有目共睹。下一個四年，我們一起繼續拚，一定能讓樹林變得更不一樣！」

▲黃志雄、洪佳君到鶯歌里致謝里長、清潔隊與志工。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄＆洪佳君）

黃志雄與洪佳君則是出席鶯歌區年末大掃除活動，並向辛苦一整年的清潔隊員、志工以及里長們致意，「歲末，感謝所有辛勤付出的清潔隊員、里長、環保志工，因為有您們，環境變得不一樣，感恩。」除了到場表達感謝以外，他們也與現場熱情鄉親合照，加油打氣，展現親切與高人氣。



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！