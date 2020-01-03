悼念黑鷹失事　蘇巧慧、黃志雄宣布「暫停競選活動」

▲黃志雄宣布停止競選活動3天，向黑鷹罹難者表示哀悼。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

記者吳美依／綜合報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日失事，墜毀新北市烏來山區，釀成8人死亡、5人受傷的悲劇，新北市第五選區立委候選人們宣布，暫停所有競選活動。民進黨籍立委蘇巧慧表示，聽見消息非常不捨，除了向受難者家屬表達哀悼以外，也向殉職軍官致敬，並宣布取消原訂4日舉行的新莊踩街嘉年華。國民黨籍候選人黃志雄也提到，對於痛失英勇國軍官兵感到悲痛萬分，為了讓社會資源與政府都能夠全力投入救援，將停止公開競選活動3天。

▲蘇巧慧宣布取消新莊踩街嘉年華。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧2日表示，早上正在準備政見發表會，卻聽到黑鷹直升機意外消息，感到非常不捨。她對於罹難者家屬親友表示哀悼，並一一感謝「8位國軍同袍一生為國家的付出」，希望罹難英雄安息，受傷軍官早日康復，「期盼事故原因能盡速釐清，也希望大家能團結一致，支持台灣的國防，也要謹慎小心，避免傳散不實消息。」

蘇巧慧當天稍晚在臉書上發文，宣布原訂4日舉辦的「新莊踩街嘉年華」取消。她表示，黑鷹直升機發生重大傷亡案件，為了表示哀悼，因此取消活動，祈願「逝者安息，生者保重，傷者早日康復。」

R.I.P. 今日黑鷹直升機墜毁意外事故 沉痛哀悼，為不幸罹難國軍將士默哀 志雄佳君【停止公開競選活動三天】 願亡者安息，家屬節哀，傷者早日康復 請大家一起為搜救隊及國軍弟兄加油！ 祈願臺灣平安 由黃志雄&洪佳君發佈於 2020年1月2日 星期四

黃志雄2日表示，黑鷹直升機迫降事故，造成參謀總長殉職，多名官兵罹難，令人感到悲痛萬分，呼籲大家一起向英勇的國軍致上最高敬意。他宣布，團隊將停止公開競選活動3天，「希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作。我們也希望早日釐清原因，避免再度發生類似事故，讓各位國軍更能安心地保家衛國。」

黃志雄稍晚在與妻子、現任議員洪佳君的共同臉書粉絲專頁上宣布，2人都將「停止公開競選活動三天」，向不幸罹難的國軍將士哀悼，祈願台灣平安，「亡者安息，家屬節哀，傷者早日康復」，並呼籲大家一起為國軍、搜救隊加油打氣。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！