伊朗台僑約15人　外交部：目前皆平安！已聯繫保持警覺

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼日前在伊拉克首都巴格達國際機場遭美軍以無人機空襲擊殺，掀起中東情勢緊張。對此，外交部8日表示，目前旅居伊朗的台籍僑民約15人，目前都平安，對於情勢駐杜拜辦事處也都會保持警覺。

針對伊美緊張情勢，外交部發言人歐江安表示，目前旅居伊朗的台籍僑民約15人，多為台商、與伊朗人結婚的女性國人及眷屬子女，且台灣僑胞主要居住在伊朗首都德黑蘭地區。

歐江安指出，考量目前伊朗局勢，駐杜拜辦事處已電話聯繫旅居伊朗的僑胞，提醒注意人身安全，並與駐處保持聯繫，目前在伊朗的僑民都平安。

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）



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