比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」　網跪了：拿命做事

就在美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德徒手登上台北101之際，有民眾行經國道1號南下中壢段五楊高架時，意外發現高壓電纜上竟有人在行走，畫面曝光後迅速引發熱議，直呼這難度完全不輸攀登101。

原PO在Threads分享，表示當時與丈夫開車行經中壢高架路段，丈夫突然驚呼「上面有人在走！」她抬頭一看，發現一名電力維修人員正行走在橫跨國道的高壓電纜上。下方就是車流密集的高速公路，讓她嚇得直喊「心臟都快跳出來」。

影片曝光後，許多網友紛紛留言表示「這難度完全不輸攀登101」、「這才是真正的勇者」。也有內行網友出面解釋，這類高空作業人員被稱為「保線員」，工作內容包括攀爬電塔、在電纜間移動，並清理導體與礙子上的污垢與青苔，以避免發生閃絡事故導致停電。這類作業風險極高，必須經過嚴格訓練，並受到職業安全法規管制。

另有自稱台電搶修人員的網友補充，許多停電事故確實與動物誤觸電網有關。由於部分地區尚未地下化，猴子、松鼠或鳥類誤觸電線是常態，基層人員除了高空作業，還得頻繁進出山林清理障礙物，工作環境充滿風險。

對此，台電公司新桃供電區營運處說明，該畫面為長生電力公司海湖民營發電廠申請161千伏輸電線路停電後，進行例行導體檢查作業。相關線路由長生電力公司設計與維護，並非臨時行為。據了解，五楊高架中壢段高度約30公尺，而影片中的電纜位置，與高架路面仍有約20至30公尺的高低落差。



