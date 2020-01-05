伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

▲巴格達民眾4日走上街頭，悼念民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯、伊朗少將蘇萊曼尼在美軍空襲之中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍3日空襲巴格達國際機場，伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）、伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等人喪命。伊拉克各地數萬人4日走上街頭悼念罹難者，高喊「美國去死」的口號，抗議可能被捲入另一場戰爭。位於首都巴格達、行政單位密集的綠區當天遭火箭攻擊，其中1枚甚至落在美國大使館附近，幸好無人傷亡。

▲▼伊拉克各地4日都有悼念活動，民眾走上卡爾巴拉（上）、納傑夫（下）街頭，抗議美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，人民動員（PMF）4日發起悼念活動，數萬人走上街頭參加喪禮，民兵們抬著棺木遊行，示威者高喊「美國去死」、「不！以色列！」與「復仇」的口號。報導指出，許多伊拉克人認為，美軍在境內殺害蘇萊曼尼與穆罕迪斯，可能讓國家被捲入另外一場戰爭，因此非常憤怒。

伊拉克軍方證實，綠區（Green Zone）與鄰近區域4日晚間遭到火箭攻擊，其中一枚落在美國大使館附近，一枚落在賈德里亞（Al-Jadriya）地區，2枚擊中巴拉德空軍基地（Balad Air Base），幸好無人傷亡。據了解，目前沒有人出面承認發動攻擊。

▲美軍3日針對巴格達國際機場發動空襲。（圖／路透）

伊拉克國會召開特別會議，將投票決定是否驅逐美軍。穆罕迪斯的接班人阿米里（Hadi al-Amiri）表示，「你們高貴血液的代價，就是美國軍隊永遠離開伊拉克，達到完全的國家主權。」

北約、美國領導了訓練伊拉克部隊的軍事計畫，但目前都宣告暫停。北約代理發言人懷特（Dylan White）表示，「駐伊拉克人員的安全是最重要的，我們將繼續採取所有必要的預防措施。」此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也出面緩解局勢，分別和伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）、阿拉伯聯合大公國的王儲阿勒納哈揚進行談話。



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