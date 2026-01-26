預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

▲彰化縣員林市衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府衛生局今（26）日宣布調整帶狀疱疹疫苗預約方式，改為全面開放長者登記直至名額用罄，並統一於下午1時30分發放號碼牌。然而，首日上午各地衛生所仍湧現排隊人潮，甚至傳出有人以1000元代價「代排代掛」的亂象。衛生局嚴正警告，此行為已涉及違反《醫療法》醫療廣告規定，依法最高可處25萬元罰鍰，並已要求各衛生所密切留意，接獲檢舉將立即查處。

儘管新制意在改善排隊亂象，今日上午各衛生所外依舊大排長龍。彰化市南西北區衛生所最早出現排隊人潮，有民眾從前一日傍晚就開始等待；隊伍中有人透過玩遊戲、閱讀打發時間，也有正在罹患帶狀疱疹的民眾忍痛前來。

彰化市南西北區衛生所直到中午排隊候補人數已超過200人，員林、和美等大型衛生所同樣人潮踴躍，顯見疫苗需求熱度未因新制調整而降溫。引人關注的是，有某衛生所出現明顯的「代排」現象，傳出有人以1000元代價替友人夫妻排隊，引發現場民眾議論。

衛生局強調，若現場預約額滿將同步登記候補名單，未來若低收及中低收入戶長者未完成施打，釋出的名額將優先通知候補民眾，確保疫苗發揮最大效益，「不會有任何一劑被浪費」。

此次疫苗預約亂象，源於1月20日開放首日名額迅速額滿，許多長輩冒著寒冷凌晨排隊卻撲空，引發強烈抱怨。衛生局緊急開會後，決定不再分批分流，直接將剩餘的4567個一般長者名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止，並統一發放號碼牌時段，盼能減少民眾熬夜排隊的辛苦。

針對代排代掛亂象，衛生局重申，依據衛福部規定，此行為已違反《醫療法》第84條醫療廣告相關規定，最高可處25萬元罰鍰。各衛生所已接獲通知加強留意，若發現疑似個案或接獲民眾陳情，將立即通報衛生局查處，呼籲民眾切勿以身試法，也建議長輩評估自身狀況，選擇合適時段前往，避免長時間排隊引發不適。

