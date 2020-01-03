女童住「噁臭垃圾堆」冷風中搭臨時帳棚　只因爸「嫌麻煩」把她丟掉

▲烏克蘭一名小女孩被發現住在垃圾堆的臨時帳棚裡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭一名小女孩住在孤兒院，2019年6月被生父接回，卻又在寒冷的聖誕節當天遭到當街拋棄。她找上3名街友，一起住在垃圾場臨時搭建的帳棚裡，30日終於被發現，將被送回兒童之家安置。報警的社工薩莫基納（Nata Samokhina）說，女童生父只因照顧小孩「太麻煩」，就狠心拋棄女兒。

She was living in a makeshift tent at the tip. 由 Daily Mirror 發佈於 2020年1月2日 星期四

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導，警方30日接獲通報，稱一名小女孩在垃圾場徘徊長達5天，趕到現場卻發現，女童竟然就住在這裡，與另外3名陌生街友一起擠在狹窄、破舊的臨時帳棚中。他們已經展開調查，想要釐清為何其他遊民看見孤兒卻沒通報當局，也將指控生父拋棄子女。

▲小女孩被爸爸從孤兒院接出來，幾個月後卻又被二度拋棄。（示意圖／免費圖庫pixabay）



社工薩莫基納發現小女孩以後，決定報警，「這麼多人經過，卻沒有注意到她，沒有一個人報警，令人難以置信。」她也證實，女童生父2019年6月將孩子從孤兒院接走，再三保證會好好照顧撫養，幾個月後卻又覺得「太麻煩了」，再度拋棄孩子。

孤兒院員工卡爾塔舍娃（Valentina Kartasheva）說，大家當時都不想讓小女孩回到爸爸身邊，「我們有一種預感，但必須遵守法律。感謝上天她還活著，她現在處於驚嚇的狀態。」她透露，女童接受必要的醫療檢查以後，將回到兒童之家的朋友身邊。發言人也強調，將會盡力確保生父失去雙親撫養權，以免同樣的事情再度發生。

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