藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

▲台南市國民黨立委候選人蔡淑惠在活動結束時，表示黑鷹失事跟民進黨站路口有關 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／台南報導

台南市國民黨立委候選人蔡淑惠參加同黨立委洪秀柱在歸仁運動公園舉辦的「追思會」，就在活動即將結束之前，拿過麥克風的她竟然講出：「他們全國聯合統一時間在路口拜票，就造成我們國軍軍機失事，拜託所有的好朋友，一定要防止民進黨的奧步」。這段過程被臉書社團《打馬悍將粉絲團》節錄放到版面當中，立刻引發網友狂轟：「臭嘴」。

台南市國民黨立委候選人洪秀柱在4日下午舉辦「追思會」，就在整場活動即將尾聲的時候，同黨候選人蔡淑惠拿到了麥克風，同時高分貝向現場支持群眾來喊話：「所有愛國的好朋友，你們一定要記得，最後六天要防止民進黨選舉奧步，請大家要隨時注意民進黨奧步，他們全國聯合統一時間在路口拜票，就造成我們國軍軍機失事，拜託所有的好朋友，一定要防止民進黨的奧步，有可能製造假的車禍、有可能製造假車禍來嫁禍給我們的國民黨，拜託所有愛護我們中華民國，我們一定要打贏最後這一仗好不好」。

▲台南市國民黨立委候選人蔡淑惠在活動結束時，表示黑鷹失事跟民進黨站路口有關 。（圖／地方中心翻攝）

這段影片被放到了臉書社團《打馬悍將粉絲團》當中，版面先寫了「民黨今天造勢，發表離譜言論，他們竟說，民進黨在路口拜票，造成軍機失事，台灣人的不幸，國民黨竟拿來造謠抹黑，明年你還要投給這樣的政黨嗎」？網友立刻紛紛回應：「拿別人的不幸選舉，真的很沒下限」、「爛嘴講不出好話」、「國軍都發生那麼嚴重的事情 為了政治還能這樣口無遮攔」、「軍機失事跟民進黨站路口有何關係」。

▲臉書社團《打馬悍將粉絲團》分享這一段影片，引爆網友怒火 。（圖／翻攝臉書）

▲臉書社團《打馬悍將粉絲團》分享這一段影片，引爆網友怒火 。（圖／翻攝臉書）