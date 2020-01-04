機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

記者趙蔡州／綜合報導

國軍黑鷹直升機墜毀，造成8名軍官殉職、5人輕重傷悲劇，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。黃敏惠4日前往台北賓館慰問家屬，心疼地擁抱殉職機工長許鴻彬的妻子，特別是聽到許妻透露孩子還無法理解罹難爸爸的事實，「總是單純地問爸爸還會再回來嗎」，讓她特別難過。

蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，活動4日上午9時開放後，就有許多民眾前來排隊致意、點燃白蠟燭，希望殉職將士們能夠一路好走，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟到場追思，可以看見許多人低頭眼眶泛淚，在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。

▲殉職機工長許鴻彬留言板可以看見，孩子寫下的天真話語讓人感到特別悲傷。（圖／記者蔣婕妤攝）

由於殉職的許鴻彬是嘉義市民，黃敏惠4日下午就前往台北賓館追思致意，看見許鴻彬2名就讀小學的孩子在留言板寫下「爸爸，下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」等字句，瞬間鼻酸紅了眼眶，她感傷地說「為人父母，將心比心，真是很心痛。」

她在獻花、點燈後，特別寫下一張紙條給許鴻彬，內容為「鴻彬，一生戎馬、奉獻國家，嘉義市以您為榮」，也給同是嘉義人的殉職正駕駛葉建儀留言，「謝謝您為國奉獻，救災現場、保家衛國，都有您的身影，謝謝您」，結束後轉往三軍總醫院，慰問家屬並致贈慰問金。

▲殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟到場追思。（圖／記者黃克翔攝）

黃敏惠到達醫院後，心疼地擁抱許鴻彬的妻子，特別是聽到許妻透露不知該如何告訴孩子、孩子還無法理解罹難爸爸的事實，「總是單純地問爸爸還會再回來嗎」，讓她更是難過。她安慰並告訴許妻，未來還有長久的路要走，市府陪伴一起往前走。

黃敏惠除了致贈25萬元慰問金外，市府也會協助未來孩子的教育，包含營養午餐費用、註冊與代收代辦費等將全額協助，同時也會供孩子每學期新台幣2000元獎助學金，還有悲傷輔導與班級團體輔導等，希望能幫助孩子走出喪父傷痛。

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