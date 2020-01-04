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哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

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▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黑鷹直升機１月2日在新北、宜蘭交界的山區失事，共造成包括參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人輕重傷的憾事，國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，４日在台南造勢活動對該事件之發言引起爭議，蔡淑惠晚上提出4點澄清說明，造成社會不安與誤解澄清道歉！

▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因黑鷹直升機失事意外，國家痛失8位傑出將士，蔡淑惠將１月3日在喜樹萬皇宮舉行的問政說明會，改為「點燈祈福晚會，和支持者一起在台灣的圖形上點上蠋光，以慰眾英魂在天之靈，也為台灣祈福。

▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，這起重大的軍機空難意外，台灣痛失最高軍令系統指揮官，除了為亡者致衷、為生者祈福早日康復外，最重的是穩定軍心，拒絕在此時刻還有任何不實訊息擾亂社會與國安。她說，這起不幸的重大意外，不但國人哀慟，也引起國際高度關注，包括美、日、德、英、澳等國駐台單位也表達哀悼之意。我們對罹難的將士，國家應頒予至高的榮譽勳章，為遺族做好撫卹，對5位生者做好醫療照顧促其早日康復，適時表彰英勇事蹟。

▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示「民敬軍，軍愛民」，國軍用生命保衛國家，軍人應受尊重；對此不幸事故，希望軍方能夠銜哀奮勵，查明事故原因，對於軍方的飛安要加強檢討與整備，維持國軍戰力，確保國家安全。

▲國民黨台南市第五選選立委候選人蔡淑惠，將問政說明會改為「點燈祈福晚會」，為亡者哀悼並祈求生還者早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，蔡淑惠針對4日下午的談話，若造成社會的不安與誤解，她表達歉意，並提出4點澄清説明；1、本人對國軍向來崇敬，且多次參與勞軍活動。2、黑鷹直升機失事意外，國家痛失8位將士，她人原訂１月3日在喜樹萬皇宮舉辦的問政說明會，立即改成「點燈祈福晚會」，為亡者默哀，祈求生者早日康復，為台灣祈福。3、選戰進入最後衝刺，她談話的本意，旨在提醒選民與支持者，慎防有人藉意外事故操弄拗步，影響選舉。4、對於她4日下午的談話，是提及2日黑鷹失事同一天，民進黨侯選人舉行同步站路口活動，並非「失事是因為民進黨當日全台站路口的拜票活動所致」的說法，但若因此造成社會的不安與誤解，她在此表達歉意。

據了解，國民黨４日在台南舉辦選舉造勢活動，民進黨中央指出，國民黨台南第五選區立委候選人蔡淑惠，有關黑鷹直升機的不幸國殤事件，是因為民進黨當日全台「站路口」拜票活動所致，並要群眾慎防民進黨製造假車禍。對此，民進黨中央今晚嚴正譴責，國民黨及其候選人勿因選舉而泯滅人性。

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