沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文秒哭喊：他不要我了！

記者鄒鎮宇／台北報導

國軍黑鷹直升機失事，造成8死5傷事件，總統蔡英文到場致意殉職的將士們。參謀總長沈一鳴的妻子見到蔡英文，本來忍住的淚水直接潰堤，激動地哭喊「他不要我了」，並輕撫的丈夫身穿軍裝的照片，讓現場的人看得非常心酸。

「他不要我了…」沈一鳴總長夫人在台北殯儀館看著丈夫穿著軍服的看板照，先是輕輕撫摸、不敢置信丈夫已離開，直到看見蔡英文到場致意時，沈夫人才瞬間淚崩、癱跪在地上。此時，蔡英文立刻上前緊緊抱著沈夫人，輕聲地安慰「他不是不要妳，他是為了國家，妳應該為他感到很光榮啊」。

▲▼沈一鳴的妻子見蔡英文便哭喊：他不要我了！（圖／東森新聞）



副總統陳建仁在一旁說，「夫人不要這麼難過，一鳴他在天上照看妳保護妳」。國防部長嚴德發則看著沈夫人、沉重地說「一鳴什麼都知道，他在天上都看得到妳，妳不要難過」，由於現場撥放著周華健的《朋友》，讓不少人看著這幕跟著紅了眼眶。

沈夫人4日抵達失事現場，與其他的罹難者家屬一起進行招魂儀式，期間沈一鳴的兒子擲筊兩次都未得回應，直到沈夫人輕輕地呼喚丈夫名字，才立刻擲出聖筊。

另外，蔡英文除了致詞默哀，也為參謀總長沈一鳴及6位殉職將士，依照原階級追晉一級，由於總士官長韓正宏以為總士官長，便無晉級，而是破格追加「雲麾勳章」，

▼現場的人見到沈妻與蔡英文相擁的一幕，忍不住哭了。（圖／東森新聞）



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