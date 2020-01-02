黑鷹墜毀8死...蔡英文下令降半旗、暫停3日造勢　網友惡意造謠「還在選舉」





▲網友惡意造謠蔡英文還在選舉。（圖／翻攝自網路）

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。對此，總統蔡英文稍早下令全台國防軍事單位下半旗哀悼、暫停3日造勢活動，不過，卻有網友惡意造謠小英「還在選舉」。

黑鷹直升機墜毀嚴重事故，卻有網友在網路上惡意造謠，於批踢踢發文稱蔡英文面對嚴重事故竟然照常選舉。事實上，面對這起嚴重傷亡事故，蔡英文總統連任競選辦公室聲明強調，面對令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

行政院發言人Kolas Yotaka 也完整還原政府處理狀況。黑鷹墜機意外發生後，總統第一時間聽取簡報並指揮全力救災，總統府在10:05向媒體發布「總統指示全力搜救」的訊息，隨即行政院在10:26也向媒體發布「院長督導陸空全力搜救」等訊息，行政院發言人並於稍後11:00例行行政院院會後記者會重申全力搜救的立場。

另外，針對蔡英文2日事故前的站路口拜票行程，對於外界質疑擾民。蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄說明，選戰最後衝刺階段，一早的拜票是重要的選舉形式，總統可以藉此幫候選人加油，也能接觸更多選民，一開始就有做過評估，目前沒有聽到民眾抱怨擾民的狀況，總統待的時間也不長，把各種不便的可能性到最低。