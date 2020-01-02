40年前被派駐北葉門！沈一鳴曾「模仿中東男蓄鬍」...執行1年秘密任務

▲參謀總長沈一鳴。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

黑鷹直升機2日上午於新北市烏來山區失事，上任僅半年的參謀總長沈一鳴，也不幸罹難。談起沈總長，最為人津津樂道的莫過於40年前，他曾奉命前往葉門，執行秘密任務「大漠計畫」，甚至特意蓄鬍，扮成當地男子的模樣。

1979年南、北葉門爆發戰爭，那時沙烏地阿拉伯出資為北葉門組建F-5機隊，但當地空軍人才不足，遂向我國尋求支援，因提出的當下非正式場合，我國將領也僅表明會慎重考慮，沒想到竟被視為正式答覆，甚至被半強迫地加入實質計畫的討論，而這項援助一晃眼便是12個年頭。

在一連串陰錯陽差之下，一群優秀飛官奉命前往，而沈一鳴正是參與第8期的飛官之一，他在葉門的任務期間約1年左右，曾轉換身分為我國與沙烏地阿拉伯專案軍事合作計畫成員，並派駐到北葉門。

▲大漠特遣隊40周年。（圖／軍聞社）

值得一提的是，為了入境隨俗，我國官兵們特意學當地空軍，模仿中東男子留特有的鬍鬚。另外，雖說是秘密任務，不過他們以空中巡邏及飛機修護為主，並未實際參與作戰。

這項「大漠計畫」事涉機密，直到近幾年才逐漸公開，而那些曾參與的飛官們，每年也都會定期聚會，暢談當年的種種經歷，沒想到這回黑鷹直升機失事，帶走了這位從戰鬥機飛行員，一路晉升最高軍職的優秀人才。