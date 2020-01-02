快訊／沈一鳴等8人遺體　送松山基地辦理移靈作業

▲黑鷹直升機墜毀現場搜救人員。（圖／記者邱顯燁攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀於新北市烏來山區，國防部2日下午召開記者會，空軍司令熊厚基上將證實，13位同仁僅有5位獲救，其餘包括參謀總長沈一鳴在內的8位則沒有生命跡象。國防部表示，由於天候不佳無法執行人員吊掛，目前以人力進行搬運至平地，陸續後送就醫治療，罹難人員則運送松山基地後辦理移靈作業，失事肇因則將由飛機失事調查委員會進行專案調查。

國防部表示，參謀總長沈一鳴等一行13員，上午7時50分搭乘UH-60M直升機（編號933）至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降失事。

國防部指出，國防部長嚴德發在獲報後即率專案小組親赴前進指揮所指揮搜救工作，由陸軍派出地面部隊併同地方消防局搜救小組，也於下午1時30分抵達現場救援，包括後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室少將處長劉孝堂、中校作參官周欣頤及軍聞社新聞士陳映竹上士等5人獲救，其餘8員無生命跡象。

總統蔡英文抵達宜蘭前進指揮所時指示，除全力撫慰家屬外，並啟動後續撫卹及治喪相關事宜。此外，國防部遵照總統指示，已下令國軍各單位自1月3日起至5日，連續三日降半旗，以示哀悼。

國防部指出，由於天候不佳無法執行人員吊掛，目前以人力進行搬運至平地，陸續後送就醫治療，罹難人員運送至松山基地後辦理移靈作業，至於移靈地點目前國防部正與家屬商議中。另外，有關飛機失事肇因，則將由飛機失事調查委員會進行專案調查。

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