快訊／黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

記者呂欣玫、袁茵、黃巈禾、張乃文、陶本和、林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。

沈一鳴是中華民國空軍二級上將，現任參謀總長，曾任國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官等職，並曾參與過大漠計畫。

沈一鳴也是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，空軍軍官學校1979年班（68年班）第一名畢業，並經歷三軍大學（現國防大學）軍種指揮參謀教育1992年班（81年班）及美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗。2019年6月27日調任國防部參謀總長，7月1日生效。

▲參謀總長沈一鳴在黑鷹空難中身亡。（資料照／記者屠惠剛攝）



而生還者名單中，第一個發出求救訊息的人是陳映竹，她約在10點多於LINE群組回報狀況，並且傳送座標回去幫助搜救。關於陳映竹的背景，她過去接受《中天新聞》專訪時表示，面試主管要求她去試試看攝影機的重量，讓陳映竹當場傻眼，心裡想說：這是玩真的嗎？」。陳映竹說，擔任記者初期時常沒對焦、畫面顏色不對，但後來她都一一克服，讓她順利成為軍聞社首位女新聞士，在許多採訪現場中成為一個「嬌」點。

▲軍聞社新聞官陳映竹。（圖／軍聞社）



黑鷹直升機墜毀生還名單：

作計室少將處長 劉孝堂

後次室中將次長 黃佑民

通次室中將次長 曹進平

作計室中校作參官 周欣頤

軍聞社新聞官 陳映竹

▲空軍中將曹進平。（圖／記者湯興漢攝）



黑鷹直升機墜毀罹難名單：

總長室上將總長 沈一鳴

總長室少校侍從官 黃聖航

政戰局少將副局長 于親文

總士官長室總士官長 韓正宏

情次室少將助次 洪鴻鈞

中校飛行官 葉建儀

上尉飛行官 劉鎮富

士官長機工長 許鴻彬

▲空軍政戰副主任于親文少將。（圖／空軍司令部臉書）



▲總士督長韓正宏士官長。（圖／軍聞社）

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