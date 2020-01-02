快訊／黑鷹迫降烏來13人完整名單：沈一鳴上將、2位中將、3位少將





▲參謀總長沈一鳴。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、黃巈禾、張乃文、陶本和、林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降至新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲，外傳參謀總長沈一鳴已獲救，緊急送至三軍總醫院救治中，但國防部尚未證實。空軍司令熊厚基表示，目前人員還沒到達現場，所以狀況仍難掌握，有好消息一定會報告。

正駕駛 葉建儀 中校（已獲救）

副駕駛 劉鎮富 上尉（已獲救）

機工長 許鴻彬 士官長（已獲救）

參謀總長 沈一鳴上將（尚未證實獲救）

參謀 黃聖航 少校（已獲救）

總士督長 韓正宏 士官長（已獲救）

情次室助次 洪鴻鈞 少將（尚未獲救）

作計室處長 劉孝堂少將（已獲救）

後次室次長 黃佑民中將（已獲救）

通次室曹進平 中將（已獲救）

政戰局副局長 于親文少將（尚未獲救）

作計室參謀 周欣頤中校（已獲救）

軍聞社新聞官 陳映竹（已獲救）

其他人也看了這些...

►黑鷹直升機迫降！軍聞社記者被尋獲救治中 含參謀總長等3人失蹤

►黑鷹直升機迫降參謀總長在機上 蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

►黑鷹直升迫降山區 參謀總長沈一鳴等多名高階軍官在機上

►超越藍綠，就靠她了

▼空軍UH-60M黑鷹直升機示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）