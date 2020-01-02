快訊／國防部重申沈一鳴獲救是錯誤訊息　國軍持續搜救中

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰、陶本和／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。國防部2日上午緊急召開記者會，空軍司令熊厚基表示，政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲。外傳參謀總長沈一鳴已獲救，緊急送至三軍總醫院救治中，但國防部發言人史順文稍早表示消息錯誤，地面搜救部隊目前已經到現場，兩架直升機則持續於空中待命吊掛中。

國防部稍早於空軍松山指揮部召開記者會，熊厚基表示，目前人員還沒到達現場，所以狀況仍難掌握，有好消息一定會報告。

熊厚基說，目前有兩架直升機在空中待命，人員待獲救後，由聯合作戰指揮中心依傷勢判斷送醫，把醫療資源做最有效地分配，以最快速度將所有傷者送醫急救。

空軍督察長黃志偉少將則說，飛機光點消失回報後，就從松山機場啟動兩架直升機搜救。至於迫降的黑鷹直升機狀況，確定是在地面，受損情況要等人員到達才能確定，人員部分還困在機身殘骸裡頭，但要等搜救指揮官進一步回報後才能確認。

史順文稍早表示，外傳沈一鳴已獲救實屬錯誤消息，目前國軍地面搜救部隊已經到達現場，兩架直升機則持續於空中待命吊掛，由於現場雲層太厚狀況不是太好，有消息會再進一步向大家報告。

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