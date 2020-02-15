LIVE／國防部公布黑鷹失事調查報告：「機械故障可能性低」

記者黃巈禾／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界的烘爐地山區失事，造成故參謀總長沈一鳴等8位將士殉職。對此，空軍完成初步調查，初步研判因山區天際驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。國防部15日上午10點召開記者會說明詳細報告內容，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲空軍司令熊厚基上將說明黑鷹失事初步調查報告。（圖／記者李毓康攝）

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

在事發隔日，軍方也尋獲黑盒子了，運安會1月4日解讀完畢事故直升機黑盒子資料隨後移交國防部。運安會主委楊宏智當時表示，根據解讀出來的黑盒子資料顯示，機械異常可以大部分排除，也看不出事發當下有亂流跡象，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是人為因素，則需進一步分析。

根據國防部表示，黑盒子1月8日由美國在台協會（AIT）送往美國，經過美軍為期約4週的解讀 ，黑盒子已在上週送回台灣。而空軍15日上午也先發布新聞稿說明，機械部分依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

▲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」(黑盒子)。（圖／國防部提供）

針對環境、人因複合因素，空軍則說，依現有事證，初判因「山區天氣驟變、雲霧濃厚」，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。

空軍表示，面對如此重大飛安事件，坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。