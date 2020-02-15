空軍司令熊厚基：國軍坦然檢討是告慰黑鷹殉職將士最好的方式

記者蔣婕妤／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。空軍司令部15日指出，初步調查報告顯示，失事原因為天氣驟變、飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，「屬環境（天氣及地形）與人因複合因素」。空軍司令、上將熊厚基強調，國軍坦然檢討，這是告慰殉職將士在天之靈最好的方式。

▲空軍司令熊厚基上將。（圖／記者李毓康攝）

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

空軍司令部15日表示，UH-60M型機失事案，經専案小組嚴謹調查，並由運安會及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等事實資料，已完成初步事實調查報告。

空軍司令部進一步表示，依運安會及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。

空軍司令部指出，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計畫加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

▲失事黑鷹殘骸尚未清理。（資料照／記者游芳男翻攝）

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