快訊／空軍公布黑鷹失事調查報告：飛行瞬間進雲　駕駛來不及爬高觸地墜毀

▲UH-60M黑鷹直升機。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤、張乃文／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。對此，空軍初步調查結果於15日發布新聞稿宣布事故原因。空軍表示，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素，詳細報告，空軍於15日上午10點召開記者會說明。

空軍表示，機械部分依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。針對環境、人因複合因素，空軍則說，依現有事證，初判因「山區天氣驟變、雲霧濃厚」，同時受移動雲層影響，「飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處」，觸地墜毀。

空軍提到，面對如此重大飛安事件，會坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

除了沈一鳴不幸罹難外，在這次黑鷹直升機失事意外名單中，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航，我國共痛失8位國軍將士。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，運安會1月4日解讀完畢事故直升機黑盒子資料，就移交國防部。運安會主委楊宏智當時表示，根據解讀出來的黑盒子資料顯示，機械異常可以大部分排除，也看不出事發當下有亂流跡象，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是人為因素，則需進一步分析。

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