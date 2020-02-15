快訊／黑鷹失事空軍懲處5將官　熊厚基自請記過處分

記者蔣婕妤／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。空軍司令、上將熊厚基在15日的調查報告中表示要自請處分記過乙次，另上校隊長林佳田為任務單位主官大過乙次、調離現職。

空軍司令部15日指出，初步調查報告顯示，失事原因為天氣驟變、飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，「屬環境（天氣及地形）與人因複合因素」。

熊厚基報告中提到懲處，發生飛安重大意外事件，自己負全軍飛安成敗之責，自請處分記過乙次。中將副司令范大維為副司令，負飛安成敗之責記過乙次。

另外，少將聯隊長顏有賢為聯隊主官，負飛安成敗之責、上校鄭中平為聯隊副主官，負訓練安全成敗之責，各記過兩次；上校隊長林佳田為任務單位主官，負飛安成敗之責，大過乙次、調離現職，三月一日起生效。

在這次黑鷹直升機失事意外中，罹難者除了沈一鳴外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。軍方共痛失8位將士，震撼台灣社會。





▲國防部黑鷹失事初步調查報告說明。（圖／記者李毓康攝）





▲UH-60M黑鷹直升機墜毀造成8將士殉職。（資料照／軍聞社提供）

▲空軍司令熊厚基上將。（圖／記者李毓康攝）

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