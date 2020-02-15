黑鷹失事前對話曝光　副駕駛2度警告「現在高度！」...10秒內飛機墜毀





▲黑鷹失事調查結果。（圖／空軍司令部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。空軍司令部15日指出，初步調查報告顯示，失事原因為天氣驟變、飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。國防部上午召開記者會說明詳細失事調查報告，同時也曝光失事前最後對話紀錄，其中，副駕駛兩度警告「現在高度！」數秒後錄音即終止，飛機不幸墜毀。

空軍指出，依運安會及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。

根據調查報告中曝光的對話紀錄，正駕駛先是在當日一早8時3分說了一句「雲長那麼快」，接著，副駕駛報告「目前左邊在雲中」、「右邊CLEAR」，到了6分，機工長報告「右邊目視地面右邊CLEAR」，正駕駛說「目前爬升高度4000呎」。

到了8時6分51.4秒，副駕駛兩度警告「教官高度」、「教官現在高度」，正駕駛則回應「知道」，接著在8時7分01.2秒，錄音終止、飛機墜毀。

在這次黑鷹直升機失事意外中，罹難者除了沈一鳴外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。軍方共痛失8位將士，震撼台灣社會。

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