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7旬婦藥局買藥突昏倒…他緊急做CPR「壓斷12根肋骨」反挨告

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▲▼7旬婦突昏倒…他做CPR壓斷12根肋骨反挨告。（圖／翻攝自微博）

▲婦人突然在藥局昏倒，孫向波只好趕緊替她施行CPR。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

遼寧省瀋陽市一間藥局的老闆孫向波2017年看店時，突然見到一名7旬老婦人在店內昏倒失去呼吸心跳，他便立刻施行心肺復甦術（CPR），雖然最後成功挽回老婦人的性命，不過過程中壓斷了對方12根肋骨。婦人不滿孫男為她急救的過程傷害她，便將救命恩人告上法院並要求賠償。

據《北京青年報》報導，雖然事件已經經過近3年之久，不過孫向波終於在2019年最後一天拿到了當地法院的民事判決書，那就是他並未違反診療規範，所以不需要承擔搶救過錯，這結果讓他備感欣慰。孫男表示，當時老婦人告訴他身體不適，不久後就昏倒失去呼吸心跳，面對突如其來的狀況，他只想著趕緊救人，就進行了心肺復甦術。

幸好搶救及時，因此婦人送醫救治後便無生命大礙，不過她的雙側12根肋骨卻出現骨折斷裂的情況，還包含低鉀血症、右肺挫傷等症狀，最終住院18天。婦人事後控告孫男進行CPR時害自己受傷，且她認為是孫男給她吃了店裡的藥丸，才導致昏迷和呼吸心跳暫停。

▼進行CPR的過程中容易造成被施救者肋骨骨折。（圖／達志影像／示意圖）

▲▼CPR,心肺復甦術。（圖／達志影像／示意圖）

法院隨後向醫療專家諮詢，認為婦人服用的藥品與心臟驟停沒有必然因果關係，同時孫男在為老婦實施心肺復甦的過程中，不違反診療規範，所以並不需要負責任何賠償。孫向波表示，判決結果出爐後，心中大石終於放下了，因為他給老婦人做CPR的事情發生後，受到了媒體關注，不少居民知道此事後都不再光顧，使得藥局的生意漸漸冷清，他不得不在2019年6月關了店，另尋新的地方經營診所。

被問到以後如果遇到類似情況該怎麼辦？孫向波表示，作為有醫師資格證的人，若再遇到緊急事件他還是會相救的，但是會保留好救人的影像和畫面。一名急救員培訓人員說，CPR需要以每分鐘100次左右的頻率按壓施救對象，要求力度較大，在實施過程中，非常容易造成骨折或者骨裂，但是比起搶救生命，施予急救仍是相當重要的。

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