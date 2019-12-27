上課突抽搐！11歲童狂吐白沫+流鼻血…女師秒「嘴對嘴」吸出嘔吐物！網讚爆

▲男童口吐白沫嚇壞不少同學。（示意圖／pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名11歲男童小昊（化名）近日在教室上英文課時，突然渾身抽搐、口吐白沫，鼻孔也不斷流出鮮血，嚇得一旁同學不斷尖叫。女老師見狀後立刻撥打急救電話，並且對孩子施行心肺復甦術（CPR），隨後更是以嘴對嘴的方式，將孩子口中的嘔吐物吸了出來，挽回孩子一命。醫護人員表示，幸好老師有及時反應過來，否則孩子就會有生命危險。

▼老師施行緊急措施讓孩子得以保住性命。（圖／翻攝自現代快報）

據《現代快報》報導，事發在江蘇省泰州市的城東中心小學，小昊24日當天正在教室上課，不料課堂進行到一半時，她突然口吐白沫、流鼻血，渾身抽搐的樣子更是嚇得班上其他同學嚎啕大哭。當時授課的英文老師史明娟表示，她原以為孩子是在惡作劇，不過發現對方雙腳不斷抖動，臉色還逐漸蒼白，便立刻請求其他老師幫忙報警，自己則是負責做緊急措施。

不過史老師進行CPR後，小昊的情況不但沒有好轉，反倒出現嘴唇發紫、呼吸漸弱的症狀，她擔心孩子繼續這樣下去會不幸喪命，只好仔細觀察其他異狀，最後果然在對方的嘴巴裡發現噎住的嘔吐物，於是不假思索地用嘴巴吸出來，讓男童呼吸能夠恢復順暢。

▼老師做法獲得醫護人員和網友的讚賞。（圖／翻攝自現代快報）

據悉，醫護人員到場後，火速將小昊送往離學校最近的醫院，讓孩子順利保住性命。一名護理師表示，幸好男童口中的嘔吐物有及時清理，否則就會有生命危險。史老師則說，多虧學校先前有提供急救培訓課程，讓她可以在危急時刻作出適當應變，「情況緊急，孩子的性命危在旦夕，我只是一心想著救人，沒有考慮那麼多就那樣做了。」

網友看見老師積極的做法後紛紛大讚「好偉大」，「對待學生就像對待自己孩子一樣，是好老師啊！」、「我以為只有媽媽會這樣對孩子，今天改觀了」、「為充滿正能量的老師按讚」、「分秒定生死，幸好遇到良師」、「老師真的是豁出去了」、「祝老師學生都能平安」。

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