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男友突然來個公主抱！女孩「3肋骨當場摔斷」痛翻送醫…他慘變前任還判賠2萬

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▲▼公主抱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友突然來個公主抱，害得她3根肋骨摔斷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名葛姓男子去年和楊姓女友到外地遊玩，回到飯店房內休息時，他突然想給對方來個「愛的公主抱」，不料舉起的一瞬間手臂不夠力，女友當場重摔在地。楊女氣得表示，自己不僅胸壁挫傷外，3根肋骨還當場斷裂骨折，執意告男友傷害。兩人對於賠償一事始終沒有共識，感情不久也宣告破裂。

據《都市快報》報導，事發在2018年5月，葛男和女友相約到浙江省寧波市遊玩，當他們回到飯店準備休息時，男生忽然想給女方來個公主抱結束美好的一天，怎知臂力不夠的關係，導致楊女重摔在地。葛男見狀立刻將女友送醫救治，醫師表示，楊女胸壁挫傷、3根肋骨斷裂骨折，必須花費一段時間才能完全治癒。

▼女孩開心出遊卻被弄傷，氣得將男友告上法院。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

楊女痛苦地說，因為這次意外，害得自己必須負擔超過1800元人民幣（約新台幣7740元）的醫藥費，同年10月更因為需要療養的關係，被迫工作停擺長達105天。楊女事後與葛男為了此事溝通賠償事宜，但兩方始終沒有共識，她無奈之下便將對方告上法院，要求男方必須賠償包括醫療費、護理費、缺勤費等合計2萬多元人民幣（約新台幣8萬元）。

不過葛男卻不斷辯稱是楊女自己洗澡時跌倒受傷的，不懂為何要將意外與他扯上關係。寧海法院透過楊女提供的聊天記錄、電話錄音、病歷報告等紀錄，認為葛男「橫抱」楊女導致其摔倒在地具有「高度蓋然性」（有可能但非必然），最終判葛男賠償楊女損失費用共6000元人民幣（約新台幣2.5萬元）。

葛男不服結果提出上訴，遭到寧波中等法院駁回。小倆口的感情不久也因「公主抱一事」逐漸淡去，楊女便果斷提出分手，擺脫讓她受傷又撒謊的男生。不少網友看完後紛紛留言說，「這男的太渣了！弄傷女的，還耍無賴」、「會不會女生其實不輕...」、「人啊！要量力而為啊！」、「怎麼可以把公主摔在地呢」、「這對情侶真瞎」、「這肯定不是真愛了」。

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