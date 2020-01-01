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法名廚米其林餐廳被降星怒提告　法院：不用解釋原因

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▲法國名廚維拉（Marc Veyrat）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉（Marc Veyrat）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

法國名廚維拉（Marc Veyrat）的餐廳在去年從3星被降到2星，為此他怒告米其林，但法院的裁定結果卻是「米其林不必解釋摘星原因」。維拉表示，「你們可以想像我的羞恥嗎？我是第一位獲得3顆星後，卻馬上在隔年失去它。」

綜合外媒報導，69歲的維拉的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）位於法國阿爾卑斯山區，在前年獲得米其林指南（Michelin guide）3星的評價，但卻在去年1月被降為2星。

據報導，維拉表示，丟星的原因是米其林指南的調查員，誤以為他在一道舒芙蕾裡，用的是英國切達（Cheddar）起司帶過，而不是用法國的瑞布羅申（Reblochon）、波佛特（Beaufort）和多姆（Tomme）等多種起司。

據了解，對此，巴黎市郊楠泰爾（Nanterre）一家法院裁定，「米其林不需要向維拉解釋原因」；米其林的律師馬爾卡（Richard Malka）表示，「這判決顯現了評比的自由」。同時，這一事件中，曾有廚師要求「拿出到過餐廳的證據」，但米其林回應，若是這樣做會曝光「秘密探訪調查員」的身份。

無獨有偶，「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）的餐廳「倫敦」（The London），在2014年失去2星後非常激動，甚至掉眼淚。

米其林指南是法國知名輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍的總稱，其中以評鑑餐廳及旅館、封面為紅色的「紅色指南」最具代表性。

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