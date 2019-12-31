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蘋果明年新iPhone將首度採用京東方面板　僅次三星成第二大供應商

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▲iPhone12 Pro Max。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

▲中國製的OLED面板將成為iPhone的第二大供應商。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9to5mac報導，韓國分析師表示，蘋果將於明（2020）年和後（2021）年的iPhone新機首度導入中國大陸面板大廠京東方（BOE），該報導指出，由京東方與蘋果的生意談成，接下來兩年，京東方的OLED供應量將比LG更多，成為僅次於三星的iPhone面板供應商。

京東方是中國的一間上市公司，核心事業包括螢幕和感測器、智慧系統和健康服務系統等，為電視LCD面板的全球領導者，現將重點轉移到OLED面板。京東方已經在為iPad和MacBook生產LCD螢幕，2020年開始將為iPhone提供OLED螢幕，比例將超越LG，僅次於三星。

三星仍將會是iPhone的主要供應廠，但在未來兩年，京東方與三星激烈競爭。據韓國分析師稱，京東方可能會在2020年開始提供蘋果OLED面板，估計2021年為iPhone交付4500萬片的OLED面板。

三星自2017年以來一直是iPhone最大的螢幕供應商，去年開始，蘋果訂單有減少現象。

蘋果向來喜歡多樣化其供應鏈，因此預料未來幾年，中國製造的OLED螢幕和日本製造的OLED螢幕都有可能成為iPhone重要零組件。
 

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