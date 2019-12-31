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法國藝術家到偏鄉部落　利用「回收」創作排灣族機器人

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▲ 來自法國的藝術家Hugo Brunet。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 來自法國的藝術家Hugo Brunet。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

來自法國的Hugo Brunet和台灣的張心蓉共同組成「魚龍加蛋 Hu-Jung Jah-Dan」藝術團隊，於日前到達台東縣達仁鄉台坂村tjuwaqau部落的maljaljaves(瑪拉拉佛史)家族。他們在拜訪頭目吳清生之後，決定停留一週與族人生活。這2位藝術家利用「回收」創作送給在台東生活或旅遊的人，耶誕歲末的法式禮物，祝福大家在2020年都勇敢跨出實踐夢想！

走進位於達仁鄉台坂村的tjuwaqau部落，迎面看到maljaljaves家族的部落性祭壇、祖靈屋等，讓來自法國的Hugo Brunet對排灣族的生活面貌產生好奇。經由吳清生解說，及上山體驗狩獵文化後，Hugo Brunet對擁有「勇士」這個身份的族人更加欽佩。Hugo Brunet因此受到啟發，尋找在部落可回收的材料創作排灣族「勇士機器人」。

▼ 魚龍加蛋 Hu-Jung Jah-Dan」藝術團隊創造的「勇士機器人」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 魚龍加蛋 Hu-Jung Jah-Dan」藝術團隊創造的「勇士機器人」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

tjuwaqau部落Maljeveq(五年祭)因日治時期禁止刺球而中斷，為了延續文化及彰顯部落勇士的跨時代意義，經吳清生頭目與法國藝術家Hugo Brunet討論後，賦予跨時代的意義—「勇士機器人」象徵當代部落勇士，與傳統時期的排灣族部落勇士均負有保護部落及服務部落的責任與使命，是家族與部落能征善戰，靈能最強的英雄。如今部落勇士要用智慧與勇氣，在各個領域，展現才華與實力，為部落爭光，並善用社會資源，回饋與服務部落。

Hugo Brunet在頭目家創作時一直受到眾人的圍觀及注意，大家紛紛表示Hugo Brunet非常親切隨和，樂於分享及教導孩子們學習。吳清生表示：這是maljaljaves家族首次與國外藝術家交流合作，謝謝魚龍加蛋藝術團隊讓部落有美景、有藝術！Hugo Brunet在完成創作後說：「我與族人語言不通全靠心意交流，希望透過藝術與勇氣所凝聚而成的排灣族勇士，可以帶給部落孩子一個全新的視野，讓孩子更有自信像鋼鐵勇士一般，立足部落，放眼世界！」

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