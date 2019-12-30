三星Galaxy系列新型號曝光　迎2020不再叫S11改為S20

▲Samsung Galaxy S11。（圖／取自91 mobiles）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒報導，以洩露新產品資訊而聞名的IT部落客Evan Blass發文指出，三星將於明年推出的旗艦機款Galaxy S11系列一共有三款機型，分別為6.2英寸Galaxy S11e，6.7英寸Galaxy S11、6.9英寸的Galaxy S11 Plus。其中，S11和S11e會有4G和5G兩種版本，S11 Plus則僅推出5G版本。

Evan Blass預測，Galaxy S新系列將全部配備邊緣顯示器；相機功能也將有重大變化，像素從上一版本的1600萬像素提升至1800萬像素。

此外，三星在8月推出的1.08億像素的「億級感光元件」Iscell Bright HMX，預計也將應用在新機上面。

▲Ice Universe在推特上對Galaxy S新機做預測。（圖／取自Twiiter／Ice universe）

另一知名爆料客Ice Universe更勁爆指出，由於2020年將至，20年是一個新的開始，Galaxy S系列型號名稱將更改為產品的年份，而不是傳統的代數命名，換言之，下一代的Galaxy S系列型號將是「S20」，而不是「S11」，也就是Galaxy S20+、S20以及S20e了。

在晶片規格方面，傳聞Samsung會大幅度採用高通（Qualcomm）的5G旗艦晶片驍龍 865（Snapdragon 865）處理器，以及一部份自家處理器Samsung Exynos 990。

在相機配置部分，印度媒體91 Mobile指出，Galaxy S11系列的後置鏡頭由一個1800萬像素的主鏡頭、一個超廣角鏡頭和一個帶潛望鏡的5倍光學變焦遠攝相機組成；旗艦機型還將配備ToF（飛時測距）鏡頭，也就是透過測量光的時間測量距離，或測量物體的深度，來呈現3D影像。

在硬體規格部分，最值得注意的是，三星將會推出S系列有史以來最大電池容量機種，預料Galaxy S11 Plus配備高達5,000mAh，還高 於Note 10；S11則為4,300mAh、S11e 則是 4,000mAh。

Galaxy S11或Galaxy S20將於明年2月中在CES 2020推出，除了S系列三款新機，新款摺疊機Galaxy Fold也可能同步亮相。

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▲Samsung Galaxy S11。（影／取自Youtube／91 mobiles）