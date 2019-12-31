外媒：Galaxy S10 Lite用戶手冊曝光　洩漏新機採直排3合1鏡頭、螢幕指紋辨識

▲SamMobile透露Galaxy S10 Lite的用戶手冊 。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒SamMobile報導，已經取得三星將推出的Galaxy S10 Lite的葡萄牙文版用戶手冊，裡頭洩露了一些關鍵設計和新功能的訊息，包含了傳聞的許多特性和功能，像是中央的前置鏡頭、背面直排的三合一鏡頭以及螢幕的指紋辨識。

Galaxy S10 Lite的規格有望搭載8GB記憶體和128GB儲存空間的Snapdragon 855處理器，配備6.7吋的Full HD+螢幕和一個4,500mAh的電池。三合一鏡頭的相機系統可能有4800萬像素，包含一個1200萬像素的超廣角鏡頭以及一個500萬像素的微距鏡頭。

另外，所有的硬體按鍵都將移至手機右側邊緣；USB-C孔則在底部位置，但用戶手冊中卻沒有透露耳機孔。

外媒先前報導，三星可能在2020年消費電子展（CES 2020）推出Galaxy S10 Lite和Galaxy Note 10 Lite。預測Galaxy S10 Lite售價為679歐元（約新台幣22,794元）。



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