烏克蘭與親俄分離份子「換囚200人」　親友團圓緊擁淚灑機場

▲烏克蘭與親俄分離份子換囚，烏克蘭士兵與妻子在鮑里斯波爾國際機場團聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統辦公室29日證實，與東部親俄分離主義分子完成200人的換囚行動，政府方面釋放124人，接回76人。囚犯親友在機場等待，團聚以後激動地泛淚擁抱。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也感謝法國、德國的協助。據了解，烏、俄在12月中旬的會談上達成這項協議，目的是為了改善雙方關係。

▲烏克蘭與親俄分離分子完成200人的換囚，76人決定回到烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《路透社》、BBC報導，烏克蘭總統與其辦公室29日證實完成換囚，基輔當局接回76人，東部分離主義分子接回124名囚犯。澤倫斯基說，一些獲釋的人選擇「待在被占據的領土，因為他們的家人住在那裡」，並感謝德、法在協商過程的協助。盧甘斯克（Luhansk）情報中心也表示，換囚作業已經完成，但有9人想要留在烏克蘭，拒絕參與交換。

▲馬特西法（Zinaida Maltseva）回到烏克蘭，在機場激動落淚。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，換囚地點位於東部頓涅茨克（Donetsk）哥羅夫卡（Horlivka）的一處檢查站。獲釋者29日回到烏克蘭，在首都基輔的鮑里斯波爾國際機場（Boryspil airport）與親友團圓，激動擁抱落淚。

烏克蘭與俄羅斯12月會談時敲定換囚，改善雙方關係。但是，也有許多民眾不滿前「金雕特種部隊」（Berkut）成員被釋放，交給親俄分離主義分子，因此集結在監獄附近，擋住道路抗議。據了解，金雕特種部隊是一支警察分隊，被指控在2014年2月的民主示威之中殺害48人。烏克蘭總檢察長辦公室28日聲明，面臨審判的被告依然必須出庭。

俄羅斯2014年入侵克里米亞半島，烏克蘭東部的親俄分離主義分子占據頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等地區，超過1.3萬人在衝突中喪生。據了解，俄烏兩國仍在討論如何找到和平解決方案，但依然存在重大分歧。

►俄羅斯、烏克蘭交換70囚犯 導演、記者都成政治犯…家人團圓淚崩

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！