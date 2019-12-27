拒絕任命「親伊朗」總理人選！　伊拉克總統「放話請辭」

▲伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）拒絕任命親伊朗的總理人選。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）於26日表示，拒絕任命親伊拉克政黨「法塔赫聯盟」（Fatah Alliance）提名的總理人選，也就是巴斯拉（Basra）省省長艾丹尼（Asaad al-Eidani），因為與示威者的訴求不符。他指出，由於此舉有違憲疑慮，將考慮向國會請辭，除非議員選出其他適合人選。據了解，伊拉克自10月1日起爆發大規模反政府示威至今，民ㄓ要求全面政治體系改革，前總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）已因此下台。

薩利赫26日發表聲明，拒絕提名親伊朗黨團「法塔赫聯盟」提名的總理人選。他指出，此舉無法平息民眾怒火，也沒有滿足示威者「獨立、無黨派總理」的訴求，但由於憲法沒有賦予總統「拒絕任命」的權力，因此已準備向國會遞交辭呈，「出於阻止流血、維護和平的希望，出於我對艾丹尼的尊重，我拒絕提名他。因此，我願向國會辭去總統職位，讓身為人民代表的他們，決定適合人選。」

▲伊拉克民眾26日集結在首都巴格達的解放廣場，反對巴斯拉省省長艾丹尼（Asaad al-Eidani）的提名。（圖／路透）

據悉，伊拉克憲法規定，國會最大黨團必須提名總理人選，交由總統任命。而當總統請辭職，國會有7天時間接受或拒絕，否則辭呈就會自動生效。但是，薩赫利並非正式請辭，因此目前仍不清楚國會將會如何反應。

根據《美聯社》報導，法塔赫聯盟立場強硬地抨擊薩赫利，甚至揚言彈劾，「我們呼籲國會針對總統採取法律措施，他逃避憲法宣誓內容，違反憲法。」

▲伊拉克示威者26日集結在首都巴格達的解放廣場，持續表達訴求。（圖／路透）

示威者25日走上街頭，反對艾丹尼的提名，再度呼籲政府提出獨立的候選人，許多民眾集結在首都巴格達（Baghdad）的解放廣場（Tahrir Square），慶祝薩赫利的聲明，認為這是一次勝利。《半島電視台》指出，總統的發言被認為是向國會其他組織、派系施壓，試圖找出替代艾丹尼的人選。

▲▼伊拉克自從10月1日起爆發反政府示威，延燒至今。（圖／路透）



伊拉克民眾不滿政府腐敗、水電等基本設施品質低落、失業率居高不下，10月1日爆發示威至今，已經超過450人喪命。大多抗議人士都很年輕，要求全面改革政治體制，他們指出，伊斯蘭國（IS）於2年前就被擊敗，但政府官員依然繼續貪汙、內鬥，放任人民深陷貧困之中。總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）已於11月辭職下台，仍未能平息百姓怒火。

►反政府示威持續2個月未解...逾400人死亡！伊拉克總理辭職

►示威者佔據2橋！伊拉克維安部隊「實彈+催淚彈掃射」 釀25人死亡

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！