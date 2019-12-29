蘇巧慧陳其邁組「獺獺家族」掃街秒變追星會　黃志雄佛光山祈「團結力量大」

▲蘇巧慧與陳其邁一起到新莊西盛市場掃街。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合外電報導

民進黨新北市第五選區立委蘇巧慧28日來到新莊西盛市場，與行政院副院長陳其邁一起掃街，現場吸引許多粉絲合照，甚至有人遠從鶯歌來，期待好幾天，頓時變成一場人潮洶湧的「追星會」。她前一天就在臉書貼出2人與水獺、海獺「相似度超高」的合成對比照，笑稱是超人氣「獺獺家族」。國民黨候選人黃志雄28日則是來到三峽佛光山的金光明寺，參加三鶯樹文化季的「冬至金湯緣饗宴」，他提到，湯圓就象徵著團圓，如今也要祈願2020年「中華民國會變得更加團結。」

▲蘇巧慧在臉書上貼出合成對比圖，笑稱兩人是「獺獺家族」。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧27日在臉書上貼出照片，將她與水獺、陳其邁與海獺的照片互相合成比對，「2位獺獺家族代表，將要一起同台掃街啦！」他們28日來到新莊的西盛市場，現場果然許多粉絲湧入，不論男女老少都有，甚至一度出現求合照的排隊人龍，「不只有粉絲特地從鶯歌跑來追星，還有阿姨從三天前就開始等著邁邁要來。」

【直播】邁邁挺巧慧 【直播】邁邁挺巧慧 陳其邁 Chen Chi-Mai 副院長來了！我們正在新莊西盛市場，歡迎大家來現場捕獲，或是馬上加入直播，和我們一起逛起來！ #1314護台灣 #1號蘇巧慧 #1定留國會 由蘇巧慧發佈於 2019年12月27日 星期五

蘇巧慧笑說，陳其邁副院長的人氣真的超高，同時感謝對方抽空前來站台，「感謝何淑峰議員、新北市議員鍾宏仁、我的幹部們、里長們都來為巧慧加油」，相信鄉親一起來助陣，一定能夠贏得選戰。

▲黃志雄（右）與妻子、議員洪佳君（左）來到三峽佛光山的金光明寺，參加三鶯樹文化季的「冬至金湯緣饗宴」。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄28日來到佛光山金光明寺，參加三鶯樹文化季的「冬至金湯緣饗宴」，也順道參拜祈福。他提到，人們發揮創意把湯圓搓成各種花草動物，彷彿是絕美的藝術品，此外，湯圓的形狀也像是一輪明月，象徵著家戶團圓，「轉眼間，2019年就要過去了，即將迎來新的2020，在新的一年讓我們一起加油，在新的一年讓我們中華民國會變得更加團結」，祈願發揮在地人、在地情的精神，希望大家團結力量大。

▲黃志雄參加「冬至金湯緣饗宴」，親切與選民合照。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！