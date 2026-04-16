2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」　塔台人員狠酸：難怪還在飛短程

▲2名機師用無線電互相喵喵叫。（圖／翻攝IG@capt.salem_albarghti）



記者吳美依／綜合報導

美國2名機師在無線電上瘋狂「喵喵叫」，被塔台人員狠酸「難怪還在飛短程航線」，錄音檔流出之後，迅速引發熱議與當局調查。

2機師無線電互喵 塔台人員無奈

NBC報導，這起惡作劇據傳發生在雷根華盛頓國家機場（DCA）的緊急航空交通無線電頻道上。

ATC.com於4月12日流出的錄音檔顯示，第一名機師首先用無線電發出貓叫聲，第二名機師也接著回喵一聲。

塔台人員聽見後忍不住勸阻，「你們必須表現得像個專業飛行員。」未料，其中一人變本加厲、連續狂喵，另一人更加入狗吠叫的汪汪聲。

由於勸說無果，塔台人員只好無奈補刀，「這就是為什麼你們還在飛區域客機（Regional Jet, RJ）。」剛踏入航空業的飛行員，通常都是從區域客機開始累積資歷。

惡作劇音檔流傳 FAA要查了

一名熟悉航管通訊的飛行員向ABC透露，此類惡作劇通常發生在「緊急頻道」上，該頻道主要保留給緊急通訊使用，雖然通常會被持續監測，但極少使用。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人表示，已針對潛在違規行為展開審查，「飛行規定明確禁止飛行員在低於1萬英尺高度時進行非必要對話，所有通訊內容均須與飛行安全直接相關。」

不過，由於錄音檔來自第三方平台，FAA必須先完成核實程序，再決定是否展開正式調查。